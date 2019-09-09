Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

10:30:09 I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua, in località Termine, s.p. 329, agro del comune di Teano, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per detenzione illegale di armi e munizioni, di  I. A. cl1978, residente a Francolise.

I militari dell’Arma hanno notato l’uomo mentre, con fare sospetto, transitava lungo la s.p. 329, a bordo di un autovettura in uso. 

A seguito del controllo e della successiva perquisizione l’arrestato è stato travato in possesso di una custodia per armi contenente una pistola cal. 9x21 con caricatore inserito, oltre ad un secondo caricatore, entrambi privi di munizionamento, nonché  68 cartucce dello stesso calibro, contenute in due scatole.

L’arma ed il relativo munizionamento, risultati illegalmente detenuti, sono stati sottoposti  a sequestro.

I.A. è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria C.V.,  a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:155 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:546 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:885 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next