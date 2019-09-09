10:30:09 I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua, in località Termine, s.p. 329, agro del comune di Teano, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per detenzione illegale di armi e munizioni, di I. A. cl. 1978, residente a Francolise.

I militari dell’Arma hanno notato l’uomo mentre, con fare sospetto, transitava lungo la s.p. 329, a bordo di un autovettura in uso.

A seguito del controllo e della successiva perquisizione l’arrestato è stato travato in possesso di una custodia per armi contenente una pistola cal. 9x21 con caricatore inserito, oltre ad un secondo caricatore, entrambi privi di munizionamento, nonché 68 cartucce dello stesso calibro, contenute in due scatole.

L’arma ed il relativo munizionamento, risultati illegalmente detenuti, sono stati sottoposti a sequestro.

I.A. è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria C.V., a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.