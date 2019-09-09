Banner-MutuaBccSpettacolo
10:15:45 I Carabinieri della Stazione di Maddaloni, in quel centro, unitamente ai quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, di D.I.A. , cl. 1979, del luogo.

I militari dell’Arma, a seguito della richiesta di intervento pervenuta  presso la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Maddaloni, sono intervenuti presso l’abitazione segnalata,  sorprendendo l’arrestato mentre inveiva contro la propria madre e la figlia minore. 

 

Successivamente, le vittime, hanno riferito circa  le reiterate condotte violente poste in essere da D.I.A. nei loro confronti. 

 

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

 

