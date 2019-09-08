13:34:04 SAN NICOLA. Alla consueta riunione del venerdì sera, i Democratici sannicolesi hanno tracciato il bilancio della sesta edizione della Festa Democratica svoltasi la settimana scorsa ed organizzata dai Circoli PD e GD di San Nicola la Strada.

Due giornate nella Villa comunale della Rotonda, tra dibattiti politici, animazione per bambini, musica e gastronomia.

L’iniziativa è stata portata avanti dai volontari sannicolesi che, guidati dai Segretari Salvatore Annunziata e Albino Di Chiara, hanno catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica cittadina verso l’unico evento politico cittadino, divenuto oramai appuntamento fisso prima della ripresa settembrina.

Come sempre ampio spazio al confronto con ospiti importanti:

il sabato, la consueta apertura ed i saluti del Segretario Provinciale PD Emiddio Cimmino, ma anche del Parroco della Chiesa “S. Maria della Pietà” Don Filippo Frattollillo, nel segno della politica intesa come servizio verso la comunità cittadina; poi spazio al dibattito incentrato sulle problematiche degli enti locali con il Consigliere Regionale Gennaro Oliviero ed il Presidente ANCI Campania Domenico Tuccillo.

Conclusioni affidate al Sindaco Vito Marotta che, accompagnato dalla delegazione consiliare e di giunta del PD al completo e dagli alleati di governo, ha ripercorso i risultati amministrativi raggiunti dall’Amministrazione Comunale, sottolineando in particolare la stabilità del governo cittadino che ha garantito un percorso trasparente e lungimirante.

Annunciati, inoltre, nuovi arrivi e nuove adesioni in vista della prossima scadenza elettorale con la presenza alla festa di Giuseppe Amato, Giovanni Diana e la famiglia Santamaria/Varriale.

Tutti amici esperti e qualificati che hanno scelto di condividere il futuro percorso elettorale ed amministrativo accanto al Sindaco Vito Marotta ed al PD.

Domenica invece, nonostante condizioni meteorologiche avverse, i GD con Alessia Tiscione e Linda D’Anna, hanno promosso la presentazione del libro scritto dai componenti la redazione di Lercio, sito satirico che racconta fatti reali. Un confronto piacevole ed esilarante che ha coinvolto giovani e meno giovani.

Conclusioni, alla presenza di numerosi militanti provenienti da ogni parte della provincia, affidate alla ex Senatrice Lucia Esposito, leader carismatico del PD sannicolese, e al componente della Segreteria nazionale Nicola Oddati.

Quest’ultimo, vicinissimo al Segretario Nazionale Nicola Zingaretti, ha raccontato e motivato le ultime vicende nazionali che hanno poi portato alla formazione del nuovo governo.

Naturalmente spazio anche per due serate in allegria con musica e gastronomia a cura dei militanti, in un clima di condivisione e amicizia.

Una festa - insomma - molto ben riuscita con annunci e conferme importanti che ha dato una spinta emotiva forte per affrontare al meglio i prossimi appuntamenti politici di rilievo.