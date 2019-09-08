10:53:58 MARCIANISE. “Prendo atto che il dato politico costituito dalla disapprovazione dell’attività e del modus operandi dell’amministrazione comunale proviene non solo dai cittadini e dalle forze politiche di minoranza ma anche da parte di cinque consiglieri comunali di maggioranza che, attraverso un documento pubblico, hanno preso le distanze dall’amministrazione comunale dichiarando, in maniera netta, la loro fuoruscita dalla “maggioranza di governo”.

L’inconsistenza dei risultati politici ed amministrativi fin qui conseguiti dall’amministrazione comunale, tra l’altro caratterizzata fin da subito dal totale scollamento tra l’operato della giunta e l’indirizzo politico, e la grave denuncia operata dai cinque consiglieri, circa l’assenza di condivisione politica delle scelte operate, impone al Sindaco e a quel che resta della sua maggioranza una profonda riflessione.

Riconoscano il Sindaco e la sua maggioranza il fallimento di una coalizione politica di puro stampo elettoralistico che nulla aveva ed ha a che fare con l’impegno civile e politico dovuto ai cittadini marcianisani e traggano l’ovvia conseguenza.

Per quanto accaduto relativamente alla situazione dell’Interporto mi preme invece evidenziare, al di là delle eventuali responsabilità che saranno accuratamente vagliate dalla magistratura, come tale inchiesta ha legittimato i dubbi sulla valenza dell’accordo sottoscritto tra l’ISE e il Comune, che da sempre sono stati sollevati dalle opposizioni in consiglio comunale, e come tali notizie di reato, in ogni caso, non rappresentano certamente un bene per la città di Marcianise”.

Antimo Zarrillo, consigliere di opposizione