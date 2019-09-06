18:24:21 CASERTA. Comincia con due vittorie il nuovo anno scolastico del Liceo Artistico “San Leucio”.

Lo storico liceo del capoluogo mette a segno due nuovi riconoscimenti e sale sul podio dei concorsi “Uniconsapevolmente” promosso dall’Ufficio Scolastico regionale della Campania e “Giovani della Campania per l'Europa - Diritti, Ambiente, Dieta mediterranea, Agricoltura” promosso dall'assessorato alle politiche giovanili della Regione Campania.

«Sono in questo liceo da una settimana – dichiara la dirigente scolastica Immacolata Nespoli, nuova preside del San Leucio – e mi godo l’orgoglio di questi due premi. È una scuola perennemente in fermento, con una straordinaria carica di creatività; dedizione e laboriosità caratterizzano i corsi di studio che faremo conoscere al territorio sempre di più.

Ho lasciato una scuola dove ho lavorato benissimo e le esperienze maturate mi faranno vivere con grande entusiasmo e dedizione questo nuovo incarico. Qui ho trovato studentesse e studenti capaci di visioni e di sogni che sono motivanti e un corpo docente in grado di nutrire le loro attese e i loro bisogni».

Curati rispettivamente dai docenti Francesco Capasso e Barbara Parillo, i due concorsi avevano come obiettivi il coinvolgimento dei giovani in attività che favorissero la riflessione sull’importanza del rispetto delle regole in ogni momento della vita quotidiana e sulla promozione di azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi dell’educazione alla legalità e all’ambiente.

Tra le centinaia di scuole che hanno partecipato al “San Leucio” sono andati addirittura due premi per il primo concorso. Ai giovani saranno donate Card Family del Museo Mann mentre si sono godute un viaggio premio al Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus le vincitrici del secondo concorso.