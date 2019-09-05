16:26:53 Il prefetto di Brindisi ha disposto il differimento di un’ora e mezzo dell’incontro di calcio tra Casertana e Francavilla in programma in terra pugliese per evitare rischi di contatto tra la tifoseria rossoblù e quella della Nocerina che si troverà in Puglia in occasione del match contro Brindisi.

Ecco il dispositivo del prefetto:

PREMESSO che domenica 08 settembre 2019, alle ore 15,00 sarà disputato, presso lo stadio comunale di Francavilla Fontana, l'incontro di calcio "VIRTUS FRANCAVILLA-CASERTANA" del campionato di Lega Pro girone C;

VISTA la relazione del 27.08.2019 con la quale il sig. Questore di Brindisi ha comunicato che domenica p.v. si disputerà alle ore 15,00, contestualmente all'incontro in questione, quello del campionato di calcio di serie D girone H "S.S.D. BRINDISI F.C.-NOCERINA 1910" presso lo stadio comunale di Brindisi; conseguentemente ha rappresentato il riservo che le due tifoserie ospiti dei Casertana e del Nocerina, fra le quali vi è una risalente rivalità, possano avere occasioni di contatto sin dalla partenza in Campania e durante il tragitto per raggiungere gli stadi dei due comuni di Brindisi e Francavilla Fontana, distanti tra loro circa 30 Km, con ogni conseguente criticità sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica.

VISTA la nota del 03.09.2019 con la quale sig. Questore, nel richiamare le criticità segnalate nella relazione innanzi citata del 27.08.2019, propone di valutare il posticipo della partita "VIRTUS FRANCAVILLA-CASERTANA" dalle 15,00 alle ore 16,30 così da evitare, per quanto possibile, il rischio di contatti fra le due citate tifoserie ospiti;

CONSIDERATO che tali criticità sono state approfondite nella riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi in data odierna, a seguito della quale è stata condivisa la proposta del Questore;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre il differimento dell'incontro "VIRTUS

FRANCAVILLA-CASERTANA" alle ore 16,30.

VISTI l' art. 2 del R.D.18/06/1931 n.773 c la legge 4 aprile 2007 n.41

DISPONE

per motivi citati in premessa, che l'incontro di calcio "VIRTUS FRANCAVILLA CASERTANA", che si disputerà domenica 08 settembre 2019 presso lo Stadio di Francavilla Fontana, sia differito alle ore 16,30 rispetto all'orario delle 15,00 inizialmente programmato.

La Questura di Brindisi è incaricata della notizia e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso li corso gerarchico al ministro dell'Interno, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. rispettivamente entro 30 ovvero 60 giorni dalla notifìcazione.