18:07:15 CAPUA. Approda in città la campagna di prevenzione oncologica “Mi voglio bene” avviata dalla Regione Campania in collaborazione con le ASL del territorio.

Infatti, sabato 7 settembre in Piazza Dei Giudici – dalle ore 9:30 alle ore 18:00 - sarà possibile sottoporsi, gratuitamente, ad alcuni screening che consentono la prevenzione del cancro al seno, della cervice uterina, del colon retto e del melanoma.

Oltre ai medici dell’ASL di Caserta, nella stessa mattinata sarà presente anche l’AVIS per una raccolta di sangue e per sensibilizzare sempre più i cittadini a questo nobile gesto.

Il Sindaco Luca Branco si è detto entusiasta per questa giornata all’insegna della solidarietà e della prevenzione. 

