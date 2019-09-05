Hyundai Motor Group ha sviluppato un nuovo esoscheletro (Vest EXoskeleton - VEX): un robot indossabile studiato appositamente per dare supporto agli operai che spendono diverse ore in lavori fisicamente stressanti.

VEX aumenta la produttività e riduce la fatica di chi lavora in ambito industriale, riproducendo i movimenti naturali delle articolazioni e incrementando la capacità di sollevare pesi e la mobilità. Questo strumento indossabile sfrutta un asse policentrico – combinando perni multipli con il sostegno multi-link ai muscoli – non necessitando quindi di alcuna batteria.

Con i suoi 2,5 kg, VEX pesa tra il 22 e il 42% in meno rispetto ai prodotti competitor e si indossa come uno zaino. L’utente posiziona le braccia nelle spalline, stringendo poi i lacci sul petto e sul bacino. La sezione posteriore può adattarsi in lunghezza fino a 18 centimetri, mentre il grado di assistenza fisica è selezionabile in sei diversi livelli, arrivando fino a 5,5 kgf.

“VEX dona ai lavoratori maggior supporto, mobilità e adattabilità mentre si lavora, in particolare, protési verso l’alto” – ha commentato DongJin Hyun, capo del team Robotics di Hyundai Motor Group. “Gli utenti ne apprezzeranno inoltre la leggerezza indossandolo”.

Il nuovo VEX è stato sviluppato per lavoratori in catena di montaggio che lavorano principalmente sopra al livello delle proprie teste, come per la bullonatura della parte inferiore dei veicoli, e l’inserimento dei tubi dell’impianto frenante o dello scarico. Lo studio dell’esoscheletro ha incluso un programma pilota in due stabilimenti Hyundai degli Stati Uniti. I test sono stati molto positivi nell’assistere i lavoratori e incrementare la produttività, tanto che entrambi gli impianti hanno deciso di integrare VEX nelle proprie catene di montaggio.

Hyundai Motor Group sta valutando di implementare VEX in altri stabilimenti del Gruppo nel mondo, e Hyundai Rotem prevede di avviare la produzione commerciale del prodotto a dicembre. L’esoscheletro è progettato per costare circa il 30% in meno di quelli già in commercio, che hanno un prezzo di circa 5.000 USD.

Hyundai Motor Group commercializza Chairless Exoskeleton

Come parte del piano di sviluppo di un’ampia gamma di tecnologie robotiche, un altro device leggero indossabile sarà presto sul mercato: si tratta del ‘Chairless EXoskeleton’ (CEX), che aiuta i lavoratori a mantenere una posizione seduta senza l’utilizzo di sedie o sgabelli. Con un peso di 1.6 kg, CEX è leggero ma molto robusto, oltre ad essere capace di sostenere pesi fino a 150 kg.

I lacci del ‘Chairless EXoskeleton’ su vita, cosce e ginocchia possono facilmente adattarsi ad ogni dimensione e altezza, mentre l’esoscheletro può essere impostato su tre diverse inclinazioni di seduta (85 / 70 / 55 gradi). Riducendo del 40% il carico sui muscoli di gambe e schiena, CEX diminuisce la fatica e aumenta l’efficienza.

Lo sviluppo di CEX e VEX è dimostrazione del costante impegno di Hyundai Motor Group nei confronti della salute dei lavoratori, attraverso l’utilizzo della robotica avanzata.

Il Gruppo prevede inoltre di mostrare in futuro diverse nuove tecnologie robotiche, come ‘Hotel Service Robot,’ ‘Sales Service Robot,’ ‘Electric Vehicle Charging Manipulator,’ e altre soluzioni nell’ambito della mobilità personale robotizzata.

Il futuro della robotica indossabile

Secondo la International Federation of Robotics, l’industria della robotica indossabile cresce ogni anno del 14%, con un ritmo in aumento. Entro il 2021, circa 630.000 robot commerciali saranno venduti in tutto il mondo, con la maggior parte della domanda concentrata nell’industria automotive. Nel 2017, sono stati 126.000 i robot forniti in ambito automotive, per il 33% del totale.

Riconoscendo il trend di mercato, Hyundai Motor Group sta investendo attivamente e rafforzando la propria presenza nella crescente industria della robotica e sviluppando importanti tecnologie.