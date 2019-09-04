18:02:44 CESA. Questa mattina è stato inaugurato, presso il Parco Giochi “Padre Paolo Lepre” in via Matteotti, il campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile”.

A dare il benvenuto ai circa 20 ragazzi, dai 10 ai 16 anni, vi era il sindaco Enzo Guida, l’assessore alla Protezione Civile Alfonso Marrandino, Nicola Mangiacapre e Daniela D’Agostino, rispettivamente coordinatore e vice il coordinatore del locale Nucleo. A dare il loro saluto anche i volontari Antonietta Milone (Capo campo) e Saverio Marino (vice capo campo) che coordineranno quindi le attività.

L’iniziativa terminerà il prossimo 8 settembre ed è organizzata in tutta Italia dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Regioni e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato.

Questa mattina, dopo l’apertura del campo, i ragazzi sono andati in visita presso la Sala operativa della Regione Campania.

Il programma prevede escursioni e visite guidate presso il Comando dei Carabinieri gruppo forestale di Castel Volturno, presso i Vigili del Fuoco Caserta, presso la sala operativa Protezione Civile Regione Campania, Svg Caserta.

“Lo scopo – conclude l’assessore Marrandino – è quello di avvicinare e spiegare ai ragazzi il ruolo del volontariato”.