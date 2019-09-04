16:54:16 Week end in Romagna per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo "Brancaccio" di Valle di Maddaloni, che hanno guadagnato l'ammissione alla finale nazionale di "Sport in...Comune", tra i quattro comuni della Campania qualificati e, cioè, appunto Valle di Maddaloni, Pollica e San Marzano sul Sarno ambedue della provincia di Salerno e Forino della provincia di Avellino.

La manifestazione, che si è svolta in numerose Regioni ad iniziativa del Coni e dell'Aics, ha visto la partecipazione di centinaia di rappresentative comunali che sui ritroveranno venerdì, sabato e domenica a Cervia per l'ultimo appuntamento nazionale, più che altro una festa di sport e di gioventù.

La rappresentativa del Comune di Valle di Maddaloni è stata tra le più brillanti alla finale regionale per la Campania svoltasi, come si ricorda, a fine maggio al campo "El Alamein" della Brigata Bersaglieri Garibaldi a Caserta e, nella classifica a punti, ha vinto la graduatoria della fascia “C” con i Comuni più piccoli, guadagnando l'ammissione alla festa nazionale.

Grande la soddisfazione di Francesco Buzzo, Sindaco di Valle di Maddaloni e della consigliera delegata allo sport Raffaella Coscia, e di Rosa Suppa, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Brancaccio", che ha sedi a Maddaloni e Valle di Maddaloni, per il risultato che vedrà il piccolo centro all'ombra dei Ponti della Valle in lizza con i Comuni di pari livello di tutta Italia con l'obiettivo di conquistare una posizione di rilievo nella classifica finale.

La formazione in gara sarà composta dai seguenti alunni dell'Istituto "Brancaccio": Aldo Ballone, Pasquale De Chiara, Anna Santangelo, Fatima Masella, Michele Covone e Ilaria Dell'Anno, impegnati nelle prove in programma e cioè corsa veloce, lancio della palla, percorso misto a staffetta.

Ad accompagnare la squadra saranno Lisa Cusano e Mena Riccio dell'Istituto Comprensivo e Pippo Affinito, fiduciario Coni di Maddaloni.