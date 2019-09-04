Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

15:01:26 Nel pomeriggio di ieri, in Santa Maria Capua Vetere, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dall'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su conforme richiesta della Procura, nei confronti di Q.C.M.  (cl'91), ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari conviventi (art. 572 c.p.), estorsione continuata (artt. 81 cpv., 629 c.p.) e lesioni personali aggravate (artt. 582,585 c.p.).

Il provvedimento cautelare costituisce il provvisorio esito di una tempestiva e celere indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, originata dalla querela presentata dal fratello dell'indagato, lo scorso 12 agosto.

La vittima denunciava di aver subito reiterate condotte vessatorie, aggressive e violente consumate in ambito domestico.

Emergeva inoltre che l'indagato aveva, in più occasioni, costretto sia la madre che il padre a corrispondergli somme di denaro per importi modesti, agendo con violenza ai loro danni nei casi in cui i familiari tentavano di sottrarsi alle sue richieste.

In una occasione, proprio il giorno della presentazione della querela, l'arrestato aveva colpito il fratello al volto, cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in gg. 15.

Le indagini, operate attraverso l'assunzione delle dichiarazioni rese dalle vittime e dalle altre persone informate sui fatti, consentivano di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, in ordine ai delitti sopra indicati.

Il Gip, applicando la misura cautelare della custodia in carcere, accoglieva la richiesta dell'Ufficio di Procura, inoltrata al Giudice per le indagini preliminari dopo un breve lasso temporale rispetto alla prima denuncia della persona offesa, ad ulteriore conferma dell'impegno e della tempestività nella trattazione dei fatti di violenza domestica da parte della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, impegno peraltro profuso già molto tempo prima della entrata in vigore della Legge del 19 luglio 2019, n. 69  (convenzionalmente denominata "Codice rosso").

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:88 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:486 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:837 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next