18:45:55 AVERSA. Si comunica che su impulso del Sindaco, dott. Alfonso Golia, l’Amministrazione ha deciso di modificare gli orari di apertura della Biblioteca Comunale, portando i giorni di apertura pomeridiana da due a quattro, al fine di incrementare la fruibilità della stessa da parte della numerosa utenza.

A partire dalla prossima settimana, il nuovo orario di apertura al pubblico della Biblioteca sarà, quindi, così articolato: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì ore 8,30-13,00 e ore 14,30-17,00; Venerdì ore 8,30-13,00.

Raccogliendo, inoltre, le sollecitazioni del primo cittadino, l’Assessore alla Cultura e Biblioteca, dott.ssa Luigia Melillo, coadiuvata dal dirigente dell’Area Servizi al Cittadino, dott.ssa Gemma Accardo, e dal consigliere Pasquale Fiorenzano, ha incontrato, in data odierna, una delegazione di giovani utenti della Biblioteca Comunale per fare il punto sulla qualità del servizio offerto e per raccogliere istanze e suggerimenti.

Si tratta solo dell’inizio di percorso nuovo, come ha ben spiegato l’Assessore Melillo, che pone tra i punti programmatici dell’attuale Amministrazione l’ampliamento delle potenzialità del sistema bibliotecario comunale, dando vita ad iniziative culturali che, accanto e intorno ai libri possano promuovere occasioni di incontro, di conoscenza e di crescita individuale, facendo della Biblioteca un luogo in cui aggregare e promuovere cultura, aperto al mondo e dove ci sia spazio per la musica, la lettura, la formazione, il racconto e lo spettacolo.

Trasporto scolastico

L’Assessorato alle Politiche sociali comunica che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per l’attivazione del servizio di trasporto scolastico comunale a favore degli alunni dimoranti in località fuori dall’aggregato urbano principale e, in subordine, nell’eventualità di posti ancora disponibili, a coloro che dimorano all’interno di esso a non meno di 1 km di distanza dalla scuola più vicina.

Qualora le richieste pervenute risultassero in numero superiore ai posti disponibili, verrà elaborata, sulla base delle richieste, apposita graduatoria per l’assegnazione dei posti in base ai seguenti criteri:

1) Indicatore ISEE

2) Composizione del nucleo familiare con particolare riguardo alla presenza di ulteriori figli

in età scolare.

Potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico i minori iscritti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, previo pagamento di una tariffa d’uso mensile di euro 39,50.

L’introduzione della tariffa è conseguenza di una sentenza della Corte dei Conti Piemonte che ha deciso che i Comuni debbano prevedere tariffe a copertura integrale dei costi del servizio.

A questo riguardo c’è da rimarcare che la crisi di governo ha bloccato l’iter del cosiddetto decreto “precari”, contenente un emendamento che avrebbe assicurato ai Comuni di avere un ombrello legislativo per continuare a erogare il servizio senza farlo pagare interamente agli utenti.

Il Comune di Aversa ha approvato, infatti, a fine luglio la delibera sul trasporto scolastico, ma ha atteso l'uscita del decreto, prevista per il 28 agosto, prima di emanare l'avviso pubblico, nella speranza di poter ritornare, almeno parzialmente, al regime di gratuità.

Ciononostante, questa Amministrazione ha cercato di ridurre al minimo il costo del servizio e i conseguenti oneri tariffari a carico degli utenti.

Il modulo di domanda per chiedere di usufruire del servizio di trasporto scolastico potrà essere ritirato presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e l'ufficio URP oppure essere scaricato dal sito web istituzionale www.comune.aversa.ce.it

La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo della Casa Comunale improrogabilmente entro e non oltre il giorno 20 settembre 2019.