15:41:08 CASERTA. Il 2019 sancisce per l’azienda Di.A un traguardo importante. Domenica 8 settembre infatti, si festeggeranno i 25 anni di attività di distribuzione alimentare.

A partire dalle ore 19, presso la sede di Caserta in Viale Mattei 1, un prestigioso evento vedrà la partecipazione di fornitori, agenti, collaboratori, clienti e numerosi ospiti d’eccezione.

Obiettivi mirati, scelte, cambiamenti talvolta audaci ed impegno, hanno valorizzato negli anni la Di.A. Azienda questa, con sedi operative in Campania e nel Lazio, che si pone come piattaforma avanzata di distribuzione alimentare, che offre una selezione di marchi ‘top level’, affrontando il mercato con coraggio ed onestà al servizio dei clienti.

L’esuberante Lucio Pierri e il carismatico Flavio Massimo, presenteranno la serata che vedrà esibirsi la band musicale, con i protagonisti de L’amica geniale diretti dal Maestro Vincenzo Sorrentino.

“Da sempre ho cercato di valorizzare i nostri punti di forza, e le rispettive ‘skills’, perché potessimo giungere a questo ragguardevole traguardo - afferma - con tono deciso l’imprenditore dott. Antonio Diglio. Organizzazione, professionalità e qualità del servizio ci hanno permesso di raggiungere i 25 anni di storia.

“La linea guida che determina il nostro successo è un buon management imprenditoriale con un mix di tradizione e innovazione”.

Il gustoso buffet previsto per la serata vedrà la preparazione da parte degli chef di prodotti delle aziende più rappresentative della Di.A, sui territori di competenza: Nonno Nanni, Giovanni Rana, Per te, Caseificio Busti, Casa Modena, Negroni, Rigamonti e tanti altri.

“Numerosi sono i progetti all’attivo - afferma la dott.ssa Gabriella Diglio - seconda generazione dell’azienda. La prima grande innovazione al fine di migliorare il sistema e la percezione del servizio da parte dei nostri clienti, verrà presenta in occasione dell’evento.

“Essere al passo con i tempi, improntando le nuove strategie su innovazioni tecnologiche che oggi il mercato propone, valorizzando ancora la risorsa umana. Questa la chiave per auspicare successo e pianificare le basi per celebrare i 50 anni di storia”.