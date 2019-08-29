Banner-MutuaBccSpettacolo
21:41:37 Terminate le vacanze è tempo di bilanci in Confesercenti Provinciale di Caserta, “In questo periodo estivo abbiamo monitorato i flussi turistici del litorale domitio – fa sapere il presidente provinciale di Confesercenti Salvatore Petrella – i dati sono rassicuranti, ma sicuramente non bisogna compiacersi, piuttosto è necessario l’impegno affinché quell’area sia sempre più ricca di servizi per i turisti”.

L’obiettivo di Confesercenti provinciale di Caserta è quello di avere un mare balneabile tutto l’anno, una precondizione fondamentale per avere la tanto aspirata crescita del turismo nel periodo primaverile ed estivo.

L’organizzazione vuole rafforzare la propria presenza associativa lungo l’area del litorale domitio per fare in modo di portare maggiore sviluppo per le imprese e di creare un dialogo sinergico con le istituzioni.

 

“C’è bisogno di potenziare l’operazione i depurazione delle acque in tutta l’area e di incentivare la partecipazione al riconoscimento di bandiera blu – riferisce il presidente  - Questa area della provincia è una vera e propria miniera d’oro capace di generare nuova occupazione e miglioramento della qualità della vita”.

 

Confesercenti ha buone previsioni a stretto giro anche per quanto riguarda il capoluogo:  “Riteniamo che gli eventi artistici e culturali rappresentino un momento di attrattiva per la città, per questo crediamo che “Un’Estate da Re” e “Settembre al Borgo” (giunto alla sua 47ma edizione) rappresentino un prezioso momento di aumento dell’appeal per Caserta. Sono eventi che creano interesse anche per l’indotto commerciale e dei servizi, nonché per il mondo della ricezione turistica”

 

Salvatore Petrella, infine, non manca di soffermarsi e riflettere sulla situazione politica nazionale

“Il Paese sta attraversando un periodo particolarmente difficile, e anche a livello internazionale la situazione non è semplice. E allora non si può più perdere tempo, si deve fare presto e bene su quei punti nodali che servono per far ripartire il Paese.

 

E farlo con maggiore pragmatismo rispetto al passato. I consumi, e lo abbiamo denunciato più volte, sono in continuo calo, e questo inevitabilmente ha degli effetti negativi sul Pil e sulla fiducia delle famiglie. E se i consumi sono in calo a risentirne è il mondo che rappresento e cioè negozi di vicinato, micro imprese, che infatti continuano a chiudere”, sottolinea  il Presidente Provinciale di Confesercenti .

 

“Serve pragmaticità, a partire dalle clausole di salvaguardia: se dovessero saltare, ci sarebbero effetti gravi sui consumi. E poi il taglio del cuneo fiscale, il lavoro, le infrastrutture materiali e immateriali. Sono tutti nodi fondamentali che vanno affrontati subito e bene, senza aspettare, non c’è più tempo”.

