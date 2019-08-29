20:27:52 VALLE DI SUESSOLA. Incrociando l'imprenditore Francesco Scarano del settore logistica casertano, ci ha manifestato di prendere in considerazione la possibilità di scendere direttamente in politica, essendo stato già in passato molto attento alle dinamiche politiche della provincia.

L'imprenditore guarda con molta simpatia il progetto politico del Presidente De Luca, avendo avuto già in precedenza rapporti con l'entourage ed il Presidente stesso.

D'altro canto, sembra capire che sia stata accolta benevolmente la disponibilità dell'Imprenditore a candidarsi in una lista a sostegno del Presidente Vincenzo De Luca.

Naturalmente si tratta di una candidatura molto interessante per l'intera Valle di Suessola.

Il noto imprenditore non è nuovo alla politica, già nel 2011 fu nominato Dirigente del Dipartimento Affari Commerciali, costituito all’interno dell’Organismo di Casa Nostra, che operava nelle Regioni del Sud Italia, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria.

Un importante incarico ricevuto per l’impegno attivo che l’imprenditore Scarano svolgeva nel Settore economico, all’epoca, particolarmente esposto per la grave crisi economica che coinvolgeva la nostra nazione.

Per ora sembra essere solo una idea ma attendiamo che la cosa diventi ufficiale per parlare di programmi e proposte.