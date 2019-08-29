17:43:17 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Proseguono gli appuntamenti a cura della Scabec, realizzati dalla Regione Campania per il piano di valorizzazione voluto sull’intero territorio regionale.

Da venerdì 30 a domenica 1 settembre, in programma visite guidate serali, concerti, proiezioni e mostre nei luoghi di cultura della Regione, da Paestum a Cetara, da Ischia a Ercolano passando per Santa Maria Capua Vetere, dove sabato 31 agosto, e fino al 15 settembre, partirà “Antica Capua di Notte” una serie di appuntamenti all’Anfiteatro Campano con Campania By Night in collaborazione con il Polo Museale della Campania e con il Comune di Santa Maria Capua Vetere.

I primi due incontri sono dedicati al cinema: sabato alle ore 20.30 proiezione del film - documentario “Alla ricerca di Europa”, realizzato dal regista Alessandro Scillitani insieme a Piero Tassinari, storico e professore all’Università di Cardiff scomparso nel 2017, e allo scrittore e giornalista Paolo Rumiz. Tassinari e Rumiz attraversano il Mediterraneo tra le isole greche e le isole turche in cerca delle tracce del mito antico. Il regista commenterà la proiezione con l’arch. Paolo Mascilli Migliorini. Domenica 1 settembre alle 20.30 invece anteprima della XIX edizione del Mitreo Film Festival con la proiezione del film “Il vizio della speranza” di Edoardo De Angelis. Il regista insieme all’attrice protagonista Pina Turco, che riceverà il premio Fotogrammi, dialogherà con l’autore Gino Aveta, il critico cinematografico Francesco Della Calce, Lucilla Mininno e Paola Mattucci Ventriglia del Mitreo Film Festival.

Le proiezioni saranno precedute da una visita guidata per un massimo di 30 persone a tutto il circuito archeologico capuano della durata di 1 ora e 30 minuti (Museo archeologico dell'antica Capua e Mitreo, mostra “Mitra a Capua Vetere tra Oriente e Occidente”, Anfiteatro campano e Museo dei Gladiatori). Prenotazione consigliata al 081 239.5653/242.8518 feriali 9.00-17.00.

Programma Anfiteatro Campano, “Campania by night” 31 agosto 15 Settembre 2019:

Sabato 31 agosto dalle ore 20.30 Anfiteatro campano: Proiezione del Film “Alla ricerca di Europa”, regia di Alessandro Scillitani; voce fuori campo di Paolo Rumiz.

Piero Tassinari, storico e skipper e Paolo Rumiz, scrittore e viaggiatore, attraversano il Mediterraneo, tra le isole turche e greche, in cerca delle tracce del mito antico, tra leggende di ieri e paure di oggi, in cerca di Europa. Sarà presente il regista che dialogherà con l’arch. Paolo Mascilli Migliorini (in attesa di conferma).

Domenica 1 settembre ore 20.30 Anfiteatro campano: Anteprima della XIX edizione del MitreoFilmFestival con la proiezione del film "Il vizio della speranza” del regista Edoardo De Angelis, che sarà presente con l'attrice protagonista Pina Turco, alla quale sarà consegnato il Premio Fotogrammi per aver saputo rendere con intensità espressiva il significato del tema scelto dal Festival “Il Coraggio”.

Presenti alla serata anche l'autore Rai Gino Aveta, il critico cinematografico Francesco Della Calce, Lucilla Mininno e Paola Mattucci Ventriglia, rispettivamente Direttrice artistica e Presidente del MitreoFilmFestival.

Sabato 14 settembre dalle ore 20.30 Anfiteatro campano, nei sotterranei:

Performance “Labirinti” di Uemon Ikeda e Janet park. Le architetture aeree dell’artista giapponese Uemon Ikeda incontreranno le creazioni della performer americana di origine coreana Janet Park nell’evento Labirinti.

Uemon Ikeda svilupperà un labirinto virtuale dalle forme effimere,"intessute da un ragno in una danza antica”: un filo rosso di lana e seta delimiterà gli spazi, alla realizzazione dell’opera collabora l'artista performer Mauro Maurizio Palumbo.Janet Park creerà una contact improvisation, interagendo con un luogo vasto e frammentato allo stesso tempo ed eseguendo coreografie spontanee con il “Cantiere Danza” di Hilde Grella.

L’evento è inoltre patrocinato dalla Fondazione Italia Giappone, dell'Istituto di cultura giapponese e dell'Istituto Culturale Coreano in Italia.

L’evento sarà presentato dal direttore del Polo Museale della Campania Anna Imponente. È prevista la presenza dell’ambasciatore giapponese e del direttore dell'Istituto Culturale Coreano in Italia.

-Domenica 15 settembre ore 20.30 Anfiteatro campano, nei sotterranei

Narrazione teatralizzata “Nell’antro del mito. Il Minotauro: storia di Eros e Thanatos” a cura de “La chiave di Artemisia”, per la regia e la drammaturgia di Livia Berté, che invita, tra musiche ed ombre, ad addentrarsi nel mondo simbolico ed ancestrale del mito, dai culti misterici di Mitra fino alla mitologia greco-romana.

In scena, Livia Berté, Rossella De Martino, Claudia Esposito, Luisa Leone, Valerio Lombardi, Danilo Rovani. Coreografia a cura di Luisa Leone.

- Gli spettacoli saranno preceduti da visite guidate fino a esaurimento posti (1 turno di visita, per 30 persone, prenotazione consigliata) a tutto il circuito archeologico (Museo, mostra “Mitra a Capua Vetere tra Oriente e Occidente”, Mitreo, Anfiteatro campano e Museo dei Gladiatori - dalle ore 19.00-20.30). I percorsi narrativi sono strettamente legati al tema dei labirinti e del sacrificio del toro grazie alla visita del mitreo e della mostra su Mitra e alla presenza di due vasi figurati che narrano la vicenda del Minotauro.