Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

17:18:00 “Stiamo assistendo ad un vero e proprio patto della poltrona tra PD e Movimento 5 stelle che, dopo essersi combattuti per anni a suon di insulti e di proclami durati fino a una settimana fa, stanno per dar vita ad un governo che ha come unico obiettivo quello di impedire al fronte sovranista di governare grazie a libere elezioni, che sarebbero il naturale sbocco di una crisi di governo della quale gli italiani sono stati inermi spettatori.

Noi non ci arrendiamo, saremo in Piazza Montecitorio il giorno in cui Conte si presenterà alle Camere per ottenere la fiducia con Fratelli D’Italia al fianco di Giorgia Meloni, l’unica leader che ha sempre invocato le elezioni anticipate senza se e senza ma“

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:398 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:777 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:734 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next