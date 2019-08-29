17:18:00 “Stiamo assistendo ad un vero e proprio patto della poltrona tra PD e Movimento 5 stelle che, dopo essersi combattuti per anni a suon di insulti e di proclami durati fino a una settimana fa, stanno per dar vita ad un governo che ha come unico obiettivo quello di impedire al fronte sovranista di governare grazie a libere elezioni, che sarebbero il naturale sbocco di una crisi di governo della quale gli italiani sono stati inermi spettatori.

Noi non ci arrendiamo, saremo in Piazza Montecitorio il giorno in cui Conte si presenterà alle Camere per ottenere la fiducia con Fratelli D’Italia al fianco di Giorgia Meloni, l’unica leader che ha sempre invocato le elezioni anticipate senza se e senza ma“