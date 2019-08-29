14:37:14 CASERTA. Si terrà da mercoledì 4 a domenica 8 settembre a Casertavecchia la 47esima edizione del festival Settembre al Borgo, diretto anche quest’anno dal maestro Enzo Avitabile. Musica, arte, poesia e letteratura animeranno per cinque notti l’accogliente borgo medievale che sorge sui monti Tifatini con spettacoli, concerti, presentazioni di libri, recital, mostre e momenti di confronto.

Tra gli ospiti più attesi di questa edizione - che ha come sottotitolo “Insieme” - ci saranno Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, Ornella Vanoni, Dolcenera, Jaques Morelenbaum e Luca Barbarossa.

«Un insieme di tanti racconti in unico racconto, che è un omaggio alla vita che vive comunque e ovunque, come la storia di Casertavecchia e del suo storico festival che da due anni mi onoro di dirigere», sottolinea il direttore artistico Avitabile.

Ad anticipare la kermesse, organizzata dal Comune di Caserta e finanziata dalla Regione Campania, la sezione “Un borgo di libri” a cura di Lugi Ferraiuolo, che ospita l’anteprima del festival domenica 1 settembre alla chiesa dell’Annunziata.

La lectio magistralis del poeta e scrittore Davide Rondoni dedicata ai 200 anni de “L’Infinito” di Giacomo Leopardi (ore 21) sarà anticipata dall’happening “I mulini a vento della poesia – da Petrarca a Don Chisciotte a oggi” (ore 19).

Un borgo di libri proseguirà poi dal 4 all’8 settembre con numerosi appuntamenti. Tra gli ospiti Edoardo De Angelis, Andrea Moro, Marcello Veneziani, Tony Laudadio, Nicola Graziano, Andrea Di Consoli, don Giuseppe Merola, Angelo Petrella, Lucio Leone.

Due le mostre in cartellone. Alla chiesa dell’Annunziata l’arte contemporanea con il pittore parigino Simon Roche con la personale “Manent - Dalle mura alle tele”, presentazione di Marco Izzolino.

Al duomo di Casertavecchia, invece, sono esposti gli scatti del fotografo Giulio Festa nella raccolta “L’istante unico e immutabile”, tra Tibet, India, Sri Lanka, Nepal ed Europa. Numerosi eventi in programma anche con musica nelle corti (ogni sera alle 19 tra Pozzovetere, Casola, Sommana e l'Eremo di San Vitaliano) con le esibizioni di O’Rom, de La Mansarda, il concerto dell’Orchestra Salesiana, dei Malevera e Arianna Quarantotto, protagonista di un omaggio a Dante.

Il borgo accoglie anche visite guidate e rievocazioni: in ogni giornata del festival, infatti, si andrà alla scoperta del Borgo, in un viaggio a cura degli studenti dell’Università Luigi Vanvitelli di Caserta tra i segreti e le leggende della letteratura, del cinema, della musica e del mito.

"Storia Medievale tra dame e cavalieri" è, invece, il titolo della sfilata di rievocazione storica in programma nel borgo di Casertavecchia nei cinque giorni di svolgimento della rassegna.

Ogni sera, inoltre, dalle 20 in piazza Duomo va in scena “Vardiello: L’imprevedibile avidità dell’Innocenza” liberamente tratto da “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile, con Piero Grant e Francesco Russo, drammaturgia Davide Quarracino.