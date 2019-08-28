15:47:34 MONTESARCHIO. Ultimo atto del concorso Miss Grand International per la Regione Campania, il cui referente è Crescenzo De Carmine.

Sabato pomeriggio 31 agosto, presso il centro commerciale Liz Gallery di Montesarchio, a partire dalle ore 18.30 finalissima interregionale Campania-Basilicata del concorso di bellezza internazionale che sta spopolando in tutto il pianeta (finale mondiale il 25 ottobre a Caracas, capitale del Venezuela).

La competizione sceglierà la reginetta di bellezza della Campania e della Lucania e le altre qualificate di entrambe le regioni per la finalissima nazionale che si disputerà a Benevento il 10 settembre prossimo (grandi ospiti Barbara Chiappini, Jo Squillo e Gianni Sperti e tanti altri, evento ripreso sul canale Class Tv Moda 180), dove si confronteranno ragazze di tutta la Penisola, grazie al patron Giuseppe Puzio, organizzatore di vari eventi, che ha portato in Italia questo concorso.

Ospiti a Montesarchio molti artisti fra cui l’attrice Lucia Cassini, la quale sceglierà altre quattro concorrenti come comparse per la fiction “Ischia Forever”, il chitarrista classico napoletano, attore, posteggiatore Sio Giordano, la bellissima Carmen Di Pierno, attrice e presentatrice di eventi, il regista Antonio Scardigno che inserirà le prime tre classificate nei suoi progetti cinematografici, infine esibizione di danza del ventre a cura della Special Guest Sara Monaco, 21 anni, volto noto di Harem Tv, appartenente alla scuola “Let’s Dance” di Casapulla, guidata da Eliana Monaco, insegnante di danze orientali.

Il tour nazionale opera anche nel sociale con la campagna umanitaria “Stop the War and Violance”, che in Italia è seguita dall'associazione onlus “Donare è …Amore” di Pina Pascarella. Presentatore Antonio Esposito, coreografa Rosanna Giaquinto.