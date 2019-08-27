12:30:47 MACERATA CAMPANIA. Dopo un anno di grandi successi e soddisfazioni, l’Asd Macerata Calcio 2018 riprende tutte le attività dal prossimo 2 settembre al C.S. Soccer Village (località Caturano).

Lo staff tecnico scelto dal presidente Gaetano Di Gennaro e dal suo vice Daniele Di Marco sarà guidato dal neo direttore sportivo Raffaele Pucino, da allenatori ed istruttori qualificati e con grande esperienza professionale unitamente al preparatore dei portieri Tommaso Merola (con trascorsi in Lega Pro e Serie D) ed il professore Gianni Solli (già impegnato nel settore agonistico della Casertana).

Gli atleti categoria 2006/2007 saranno affidati agli allenatori Pasquale Letterese e Franco Nacca; i ragazzi del 2009 saranno seguiti da mister Giuliano Falco, con un passato nel settore giovanile della Roma, prima delle esperienze a Pistoia e Forlì, che può vantare oltre 200 partite tra la serie C e la serie D;

il mister Massimo De Nisi, maestro di tecnica individuale con attestato di maestro di tecnica level basic diretto da Ivan Zauri ed attestato di Tricks 1vs1, avrà la responsabilità del gruppo 2010;

i più piccoli saranno seguiti da Valerio Izzo (categoria 2011), Pasquale Letterese (categoria 2012) e Domenico Trotta (categoria 2013/2014).