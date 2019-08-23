22:19:24 Il Partito democratico ha pubblicato sulla sua pagine Facebook ufficiale la linea che intende adottare per lavorare all’accordo per la costituzione del governo con il M5S.

Ecco il post:

Già da domenica pomeriggio si riuniranno i tavoli di lavoro del Pd per il programma del Governo di svolta.

I tavoli saranno sei e verranno coordinati dai membri della segreteria con la partecipazione dei capigruppo del Partito Democratico nelle rispettive commissioni di Camera e Senato.

Il tavolo sulle regole, con i capigruppo delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, sarà coordinato da Andrea Giorgis.

Il tavolo sull'Europa, con i capigruppo delle commissioni Esteri e Affari Europei, sarà coordinato da Enzo Amendola.

Il tavolo sullo Sviluppo sostenibile, con i capigruppo delle commissioni Attività produttive e Ambiente, sarà coordinato da Chiara Braga.

Il tavolo sull'Economia, con i capigruppo delle commissioni Bilancio, sarà coordinato da Antonio Misiani.

Il tavolo su Lavoro e Welfare, con i capigruppo delle commissioni Lavoro e Affari sociali, sarà coordinato da Peppe Provenzano.

Il tavolo su Sapere e Ricerca, con i capigruppo delle commissioni scuola e cultura, sarà coordinato da Camilla Sgambato.