17:09:28 Poteva essere un pomeriggio di festa per i villeggianti, soprattutto più piccini di Baia Domitia, e, invece, è calato lo sgomento.

Il delfino che è stato avvistato in mare nei pressi della riva era già morto.

La vista dell’animale ha creato fibrillazione sul Bagno Paradiso e al Lido Lido che hanno visto il pesce imponente giungere verso la riva.

Uno scuola, un delfino: in quegli attimi in spiaggia si è detto di tutto.

A far ritornare la calma sono stati i due bagnini degli stabilimenti balneari Marco Di Spirito e Marco Marraffino che sono subito andati in acqua con il pattino per recuperare il delfino e far tornare il sereno tra gli ospiti delle due spiagge.

I due bagnini, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del delfino.

Per evitare uno spettacolo poco simpatico ai tanti bimbi in spiaggia, i due bagnini hanno subito coperto il delfino con un sacco nero e hanno avvertito la capitaneria di porto che sta giungendo sul posto per gli accertamenti del caso.