22:10:46 CASERTA. Paura in via Caduti sul Lavoro: a fuoco la storica libreria De Candititiis.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto immediatamente e stanno provvedendo a spegnere l’incendio che si è propagato all’interno del locale.

Non si conoscono le cause che hanno determinato l’incidente.

Bisognerà attendere che i pompieri ultimino il loro lavoro per raccogliere indicazioni utili a capire cosa sia successo e a quantificare i danni che si sono verificati all’interno di una delle attività simbolo della città di Caserta.

