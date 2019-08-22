20:09:19 Si comunica che nella giornata odierna, personale della Squadra Mobile di Caserta ha tratto in arresto TOPI Albert1, alias TOPI Elton e TOPI Gashi, poiché colpito da Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso in data 28.11.2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Firenze – Uff. esecuzioni penali, per l’espiazione della pena di mesi 7 e giorni 24 di reclusione.

Il TOPI, a seguito di attività investigativa, era stato arrestato nel 2008, in Firenze, perché trovato in possesso di Kg. 1 di cocaina oltre che ad un bilancino di precisione e circa 1000 euro in contanti.

A seguito di condanna, per patteggiamento, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione il cittadino albanese in data 15.07.2010 era stato espulso dal territorio italiano con la prescrizione di non farvi rientro prima di 10 anni.

Il 13.11.2017, però, il TOPI rientrava illegalmente in Italia e pertanto veniva deferito ai sensi dell'art. 13 CO 13 BIS DLGS 286/98.

Da questo deferimento scaturiva il provvedimento restrittivo a carico del TOPI, eseguito questa mattina dal personale della sezione antidroga di questa Squadra Mobile.

Terminati gli atti di rito, il TOPI Albert è stato associato presso la Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere.