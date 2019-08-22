09:04:58 SAN FELICE A CANCELLO. A pochi giorni dall’avvenuta nomina di Mario Verlezza a vicesindaco di San Felice a Cancello giunge la nota di soddisfazione politica del coordinamento provinciale della ‘Lega Salvini Premier’ di Caserta.

“Alla soddisfazione - ha dichiarato il coordinatore provinciale della ‘Lega Salvini Premier’ a Caserta Salvatore Mastroianni - per il riconoscimento politico rappresentato dalla nomina di Mario Verlezza, già primo eletto nella lista del partito alle scorse comunali, a vicesindaco della città, si aggiungono gli auguri di buon lavoro ai nostri consiglieri comunali Angelina Roncone e Francesco De Lucia, subentrato quest’ultimo nell’assise municipale proprio attraverso le dimissioni da consigliere di Mario Verlezza.

Un ringraziamento va inoltre a tutti coloro i quali che, con spirito di servizio e appartenenza nei confronti del partito, sono scesi in campo nella lista della ‘Lega Salvini Campania’, mettendoci la faccia e contribuendo alla vittoria amministrativa.

Così come parimenti va ringraziato per il lavoro certosino, spesso oscuro, ma importantissimo, portato avanti in tutta la fase pre-elettorale dall’amico di sempre Antonio Iaia che ha dimostrato ancora una volta di essere un vero ‘militante di partito’’ dando un contributo fondamentale per la formazione della nostra lista con senso di appartenga alla Lega e conoscenza del territorio.

Con questi presupposti possiamo solo guardare con favore all’ancora maggiore radicamento del partito a San Felice a Cancello e nell’intera valle di suessola”.

“Sento il dovere - ha dichiarato il neo vicesindaco Mario Verlezza - di ringraziare il partito e tutti coloro i quali si sono spesi sia per formare la lista che per portare consensi alla Lega nella nostra città.

Cercheremo di mettere in campo un lavoro di squadra per il bene sia del nostro territorio che del nostro partito”.