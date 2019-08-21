15:03:34 Sabato 24 agosto alle ore 16,30 in piazza C.V. Veneto nel Comune di Albanella ci sarà un momento di confronto tra cittadini, amministratori e associazioni territoriali col ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

Saranno presenti la senatrice Felicia Gaudiano il Consigliere regionale Michele Cammarano e altri rappresentanti di Camera e Senato del MoVimento 5 Stelle.

Obiettivo dell'incontro, rilanciare una riflessione su questioni specifiche e particolarmente sentite quali quelle relative al riciclo dei rifiuti e delle acque, al decoro urbano e a un ambiente sano.

L'incontro sarà utile anche per un approfondimento delle diverse tematiche relative ai devastanti incendi che hanno interessato un centro di stoccaggio della città di Battipaglia e quello dell’isola ecologica di Sala Consilina.

“Il sostegno per il territorio da parte del Movimento 5 Stelle - sottolineano gli organizzatori locali - è certificato dalla presenza del ministro Costa che ha risposto tempestivamente al nostro invito, rinnova in tutti noi, cittadini e esponenti delle istituzioni, l’impegno a collaborare per far si che la piana del Sele non diventi la pattumiera della Campania”.