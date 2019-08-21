Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

15:03:34 Sabato 24 agosto alle ore 16,30 in piazza C.V. Veneto nel Comune di Albanella ci sarà un momento di confronto tra cittadini, amministratori e associazioni territoriali col ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

Saranno presenti la senatrice Felicia Gaudiano il Consigliere regionale Michele Cammarano e altri rappresentanti di Camera e Senato del MoVimento 5 Stelle.

Obiettivo dell'incontro, rilanciare una riflessione su questioni specifiche e particolarmente sentite quali quelle relative al riciclo dei rifiuti e delle acque, al decoro urbano e a un ambiente sano.

L'incontro sarà utile anche per un approfondimento delle diverse tematiche relative ai devastanti incendi che hanno interessato un centro di stoccaggio della città di Battipaglia e quello dell’isola ecologica di Sala Consilina.

“Il sostegno per il territorio da parte del Movimento 5 Stelle - sottolineano gli organizzatori locali - è certificato dalla presenza del ministro Costa che ha risposto tempestivamente al nostro invito, rinnova in tutti noi, cittadini e esponenti delle istituzioni, l’impegno a collaborare per far si che la piana del Sele non diventi la pattumiera della Campania”.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:702 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:676 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1133 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next