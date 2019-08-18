Banner-MutuaBccSpettacolo
11:13:16 Mondo del sindacato e della sinistra in lutto: è morto Amedeo Marzaioli.

Per anni uomo di punta della Cgil anche a livello regionale, è stato dirigente anche del Partito comunista.

I primi incarichi importanti nel sindacato risalgono al 1972 quando entrò nella segreteria di Caserta della Cgil.

Cordoglio è stato espresso dalla segreteria regionale dell’organizzazione per la scomparsa di uno dei suoi uomini più rappresentativi degli ultimi 40 anni.

“Con Amedeo Marzaioli se ne va un pezzo della storia recente della Cgil e della sinistra campana – ricorda la segreteria regionale della Cgil - Un impegno, quello nel sindacato, cominciato giovanissimo nella segreteria della Cgil Caserta, tra il 1972 e il 1973, cui seguì l’impegno come dirigente provinciale del Pci, dove continua a seguire da vicino i temi del lavoro.

 

Un impegno costante che portò avanti fino agli Novanta quando, ritornato in Cgil Campania, fu prima tesoriere e poi formatore dei quadri dirigenti.

 

Sotto la sua guida si sono formati numerosi dirigenti campani e napoletani che oggi ricoprono incarichi di segretaria nazionale all’interno della Cgil e delle categorie. 

 

Curò anche l’archivio storico della Cgil Campania, unendo così passato, presente e futuro dell’organizzazione.

L’ultimo impegno è stato quello di direttore del CAAF Cgil Campania, incarico al quale si era affacciato con l’entusiasmo, la passione e la competenza che hanno contraddistinto tutta la sua intensa vita.

 

La Cgil Campania, unendosi al dolore della famiglia per questa improvvisa scomparsa che lascia senza fiato, terrà sempre vivo il suo ricordo”.

 

Quella di Marzaioli è una famiglia impegnatissima.

 

Il fratello Mimmo Marzaioli è stato consigliere comunale a Caserta dell’amministrazione Bulzoni oltre che dirigente di Confesercenti.

 

Alla famiglia Marzaioli le più sentite condoglianze da parte della direzione di CasertaFocus.

