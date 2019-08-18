09:43:26 Stava passeggiando con il suo bimbo di appena sei anni in viale delle Acacie al Villaggio Coppola, quando un Suv lo ha travolto e lo ha ucciso: Castel Volturno è sotto choc per la morte di Giorgio Galiero, 34 anni, figlio di un noto commerciante del paese.

La tragedia si è consumata in pochi attimi.

Il mezzo ha colpito il 34enne e lo ha sbalzato contro un’altra vettura ed è scappato via.

Per fortuna il figlio è rimasto illeso anche se sconvolto per la crudeltà delle immagini alle quali è stato costretto ad assistere.