21:00:31 È morto oggi a Napoli, all'età di 91 anni, Antonio Rastrelli, figura storica del Msi. A darne notizia è il figlio Sergio.
Avvocato cassazionista, già senatore della Repubblica per quattro legislature, deputato al Parlamento, sottosegretario al Tesoro nel primo governo Berlusconi, Rastrelli fu presidente della giunta regionale della Campania dal 1995 al 1999, e successivamente componente laico del Consiglio Superiore della Giustizia Amministrativa.
"I figli - si legge in una breve nota - ne ricordano il pubblico impegno, onorato per 50 anni con competenza e onestà, nel solco della tradizione politica trasmessagli da suo padre Carlo, console generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN), e del suo storico segretario di partito, onorevole Giorgio Almirante.
“Oggi ci lascia un politico di grande valore, un gentiluomo, un amministratore concreto ma sempre guidato da un profondo senso della
sacralità delle istituzioni. Interprete delle istanze della migliore borghesia napoletana e meridionalista, da governatore come da sottosegretario seppe sempre stare al fianco del popolo incarnandone i valori e le aspirazioni. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita ma ci lascia una grande lezione”.
Lo afferma il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano.
“Esprimiamo ai suoi familiari la nostra commossa vicinanza “, conclude il senatore De Siano.
“Politico di grande spessore, di profonda cultura ed elevata dirittura morale, da presidente della Regione, come da sottosegretario del governo Berlusconi, Antonio Rastrelli è stato il simbolo di una classe politica concreta e moderna, sempre vicina al popolo. Un galantuomo”.
Così Armando Cesaro, capogruppo regionale campano di Forza Italia ricorda la figura di Antonio Rastrelli, scomparso oggi.
“Ai suoi familiari vanno i sensi del nostro commosso cordoglio”, conclude Cesaro.