14:02:13 CASTELLAMMARE DI STABIA. Lo Stabia Summer Festival non va in ferie, anzi. Resta a tenere compagnia a giovani e turisti che trascorreranno questi caldi giorni di agosto in uno dei gioielli della Campania: Castellammare di Stabia.

Continuano gli appuntamenti della kermesse pronta a popolare il centro storico con un mare di eventi per festeggiare il ‘’capodanno dell’estate’’.

Così, dopo il grande successo della notte bianca stabiese, che ha visto la partecipazione di oltre 4mila persone, è giunto il momento di pensare a Ferragosto tra musica, arte e spettacoli pirotecnici.

Appuntamento mercoledì 14 agosto con il live di Francesco Da Vinci, figlio d’arte e inconfondibile voce di Napoli.

Lo abbiamo visto recitare in tv con Gomorra 4, alle prese con un talent in The voice of Italy, e lo rivedremo sul palco dello Stabia Summer Festival per un imperdibile concerto.

Musica tutta la notte, a seguire infatti si darà il via a “Stabia all night long” con il dj Adriano Imbriano ed una chiusura in bellezza, a mezzanotte, con i fuochi musicali-pirotecnici.

Gli appuntamenti riprenderanno da domenica 17 con il cinema all’aperto all’interno dell’anfiteatro arenile quindi la rassegna Cinema sotto le stelle – Stabia in pellicola, dedicata alla ricerca di Castellamare di Stabia nelle immagini cinematografiche.

