09:31:56 In un’affollatissima sala consiliare del comune di Casagiove il Sindaco ha convocato ieri una conferenza stampa in cui ha spiegato i dettagli della vicenda dei rifiuti a Casagiove: il Sindaco era affiancato dall’avvocato amministrativista Paolo Centore, legale dell’ente locale e supporto giuridico al RUP dell’Area Tecnica, e dall’arch. Virno, responsabile dell’esecuzione del contratto di appalto rifiuti.

Corsale ha illustrato i motivi per i quali il comune di Casagiove è stato costretto a risolvere il contratto di appalto del servizio integrato di igiene urbana con la Termotetti \ Nova Ecology a causa del mancato rinnovo dell’iscrizione della società nella white list antimafia presso la Prefettura.

E’ stata quindi interpellato la seconda impresa in gara, la DHI, che però dopo un’analisi della documentazione durata circa sei mesi ha rifiutato di subentrare nel contratto, per cui il Sindaco è stato costretto ad utilizzare i poteri eccezionali di cui all’art. 191 del Testo Unico dell’Ambiente per individuare un’impresa che si occupi della raccolta rifiuti per sei mesi.

Ha quindi contemporaneamente dato mandato agli uffici comunali per predisporre gli atti di gara europea per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti.

L’avvocato amministrativista Paolo Centore ha spiegato i dettagli del contenzioso pendente con la Termotetti – Nova Ecology sia dinanzi al TAR Campania, che – condividendo le tesi del legale del comune – ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento di risoluzione del contratto, sia dinanzi al Consiglio di Stato, che ha sospeso la precedente sentenza del TAR Campania che aveva annullato il diniego del Prefetto di iscrizione di Termotetti in white list.

