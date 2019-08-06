15:19:01 Stravolti vertici della sanità in provincia di Caserta in regione Campania. Il governatore Vincenzo De Luca e la giunta regionale, hanno provveduto a nominare i nomi direttori delle aziende sanitarie di tutto il territorio consustanziali novità per terra di lavoro. Sara nuova, infatti, la guida sia dell'ASL che dell'Azienda ospedaliera San Sebastiano. 15:19:01 Stravolti vertici della sanità in provincia di Caserta in regione Campania. Il governatore Vincenzo De Luca e la giunta regionale, hanno provveduto a nominare i nomi direttori delle aziende sanitarie di tutto il territorio consustanziali novità per terra di lavoro. Sara nuova, infatti, la guida sia dell'ASL che dell'Azienda ospedaliera San Sebastiano.

A capo dell'Asl al posto di Mario De Biasio, è stato nominato l'afragolese Ferdinando Russo, vicino a Tommaso Casillo leader di Campania libera il riferimento del casapullese Luigi Bosco, e a Nicola Marrazzo, zio che il consigliere regionale del partito democratico Stefano Graziano.

Novità anche all'ospedale di Caserta. Dopo l'ottimo lavoro svolto al San Sebastiano, Mario Ferrante è stato nominato nuovo direttore del San Pio di Benevento. In via Tescione arriva il commissario Carmine Mariano.

Ma novità sono previste anche in altre aziende sanitarie della regione: al Cardarelli ad esempio è stato nominato Enzo Congo, all'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, alla Napoli 2 Enzo D'amore, alla Napoli 3 Gennaro Sostò. Ancora Anna Iervolino è stata scelta a capo della Federico II, mentre Antonio Giordano della Vanvitelli. Al Pascale è stato individuato Attilio Bianchi, all'Asl di Avellino Mario Morgante. Chiudono il quadro delle nomine rispettivamente Gennaro volpe all'azienda sanitaria di Benevento e di Mauro a quella Colli.