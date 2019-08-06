BCC MUTUI 2025
10:54:12 SANT’ANGELO D’ALIFE. Con un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse a firma del sindaco Michele Caporaso il Comune di Sant’Angelo D’Alife punta al recupero e alla valorizzazione del centro storico.

Ci sarà tempo fino alle ore 12:00 del 16 agosto, infatti, per la presentazione di proposte progettuali preliminari di intervento, riqualificazione e restauro rispondenti ai requisiti di ammissibilità per il recupero delle facciate a vista degli immobili di proprietà privata e per il restauro e risanamento degli edifici con obbligo di implementazione di un attività economica (artigianale, turistica e commerciale) di cui alla Misura 6.4.2 del PSR CAMPANIA 2014-2020. Il 20 novembre 2015 la Commissione Europea ha adottato il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2014/2020 che prevede la concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. “Un’occasione da non perdere, - afferma Caporaso - la spesa massima ammissibile per gli interventi pubblici è fissata in euro 500.000,00 € ed è finanziata al 100%. Invito i miei concittadini ad approfittare di queste opportunità”.

