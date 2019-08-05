12:28:28 L'sos per la Terra arriva dallo spazio: non è il cliché di un film di fantascienza, ma la drammatica situazione evidenziata dal l'astronauta Luca Parmitano nel primo collegamento con i giornalisti dalla Stazione Spaziale Internazionale, organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano a proposito del riscaldamento globale.

"Negli ultimi 6 anni ho visto deserti avanzare e ghiacci sciogliersi, spero che le nostre parole possano allarmare davvero verso il nemico numero uno di oggi". Luca Parmitano ha detto inotre che "i dati dell'Esa ci dicono molto sul riscaldamento globale e da qui l'osservazione umana potrà raccontarlo ulteriormente, per fare sì che chi ha in mano le redini possa fare tutto il possibile, se non per invertire questo trend, per rallentarlo e fermarlo". L'inquinamento ha ormai superato i livelli di guardia, l'instabilità climatica è solo uno degli aspetti di un'emergenza non più gestibile dall'essere umano che ha, nei fatti, compromesso l'equilibrio dell'ecosistema. Temperature equatoriali alternate a temporali e grandinate di questa estate, hanno rappresentato solo l'inizio di una situazione incontrollabile.