BCC MUTUI 2025
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

12:28:28 L'sos per la Terra arriva dallo spazio: non è il cliché di un film di fantascienza, ma la drammatica situazione evidenziata dal l'astronauta Luca Parmitano nel primo collegamento con i giornalisti dalla Stazione Spaziale Internazionale, organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano a proposito del riscaldamento globale.

"Negli ultimi 6 anni ho visto deserti avanzare e ghiacci sciogliersi, spero che le nostre parole possano allarmare davvero verso il nemico numero uno di oggi". Luca Parmitano ha detto inotre che "i dati dell'Esa ci dicono molto sul riscaldamento globale e da qui l'osservazione umana potrà raccontarlo ulteriormente, per fare sì che chi ha in mano le redini possa fare tutto il possibile, se non per invertire questo trend, per rallentarlo e fermarlo". L'inquinamento ha ormai superato i livelli di guardia, l'instabilità climatica è solo uno degli aspetti di un'emergenza non più gestibile dall'essere umano che ha, nei fatti, compromesso l'equilibrio dell'ecosistema. Temperature equatoriali alternate a temporali e grandinate di questa estate, hanno rappresentato solo l'inizio di una situazione incontrollabile.

Titolo

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci