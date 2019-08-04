19:53:24 ARIENZO. Con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 848 del 19/07/2019, pubblicato sul BURC del 01/08/2019, è stata pubblicata la graduatoria definitiva del Piano Triennale dell’Edilizia Scolastica, annualità 2019. «Siamo lieti - afferma il sindaco di Arienzo Davide Guida - di informare la cittadinanza che il progetto presentato dal nostro comune per la realizzazione di un Polo Scolastico in via Maddalena, per un importo di € 6.070.000,00 è stato finanziato. Siamo orgogliosi, come amministrazione, per un duplice motivo: il primo perché siamo riusciti a fare finanziare ad Arienzo un opera fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi, che ci consentirà di avere una struttura scolastica realizzata secondo la moderna normativa antisismica e con importanti spazi funzionali e ricreativi; il secondo è che il nostro progetto, tra gli oltre 1000 presentati, è stato il primo in graduatoria in Campania, quindi tra i primi in Italia ad essere finanziati dal ministero, e questo certifica l’ottimo lavoro che sta svolgendo la nostra amministrazione.