13:25:03 MARCIANISE. I carabinieri della compagnia di Marcianise, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, con particolare riferimento ai reati predatori e alle violazioni al c.d.s., hanno deferito, in stato di libertà, quattro persone responsabili, rispettivamente, di guida di veicoli con patente revocata, minaccia, atti persecutori e furto aggravato.



Nell’ambito del medesimo servizio sono stati altresì sottoposti a controllo 168 veicoli e 221 persone. Contestualmente sono state contestate numerose violazioni al codice della strada, oltre a tre segnalazioni per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Infine, nel corso dei controlli eseguiti dai militari dell’arma in Orta di Atella, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro, presso un appartamento disabitato, 1.124 stecche di sigarette di varie marche per un peso complessivo di oltre 2 tonnellate.