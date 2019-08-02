19:27:07 Clp Campania, chiusura deposito di Piedimonte Matese.
Il Consigliere provinciale Santillo:
“Presto un tavolo tecnico in EAV per una soluzione condivisa.”
Apprendiamo con viva soddisfazione dell’immediato riscontro da parte del Presidente EAV dott. Umberto De Gregorio, che ringrazio personalmente insieme all’Assessore Regionale Sonia Palmeri da subito attivatasi anch’Ella, alla nostra richiesta di informazioni inviata solo qualche giorno fa a seguito delle notizie apparse sugli organi di stampa riportanti un’ imminente chiusura del deposito Bus insistente all’interno del Comune di Piedimonte Matese in una proprietà nella disponibilità di EAV – a dichiararlo in una nota per la stampa il Consigliere provinciale Gianluigi Santillo con delega all’Ambiente, Forestazione, Rapporti Gisec ed Affari Generali.
EAV - si legge nel riscontro inviato al Consigliere Provinciale - sollecitata in tal senso anche dall’Assessore Regionale Sonia Palmeri, resta disponibile ad un confronto per individuare possibili soluzioni condivise, eque e ragionevoli per tutti.
Spero di incontrarci al più presto con tutte le parti in causa - conclude Santillo – per risolvere una problematica che peggiorerebbe, ancora di più, la qualità del servizio, in una zona interna già molto disagiata.