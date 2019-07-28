17:10:06 “Esprimiamo massima solidarietà alla pizzaiola che ha denunciato gli estorsori e ha rivelato di essere la reale destinataria della bomba che esplose all’esterno della pizzeria Sorbillo in via dei Tribunali.

Purtroppo, come tanti altri imprenditori, si è trovata a fare i conti con l’emergenza criminalità che sta investendo il centro storico.



Il suo caso è rappresentativo di una metastasi che sta condizionando pesantemente l’economia con richieste sempre più assurde, esose e pressanti”.



Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli.



“Da tempo denunciamo che il centro storico è al centro di una nuova ondata criminale.



Oltre al racket e alle estorsioni i commercianti devono fare i conti con le rapine e con gli scippi ai danni dei clienti.



Il clima di insicurezza nella zona è sempre più tangibile.



Occorre una risposta dello Stato che ristabilisca la legalità”.



