09:57:38 È stata firmata, il 23 luglio scorso presso il comune di Arienzo, dai 4 sindaci della Valle di Suessola Davide Guida per Arienzo, Gennaro Piscitelli per Cervino, Giovanni Ferrara per San Felice a Cancello e Andrea Pirozzi per Santa Maria a Vico, una lettera d’intenti per la costituzione dell’Unione dei Comuni.

Nella suddetta lettera i sindaci decidono, preliminarmente, quali sono i servizi da gestire in forma associata e fissano la data del 31/10/2019 per la definizione di tutti gli adempimenti per rendere operativa l’Unione dei Comuni.

Il sindaco di Arienzo, ing. Davide Guida, dichiara: «E’ un momento epocale per la Valle di Suessola, si è deciso, dopo tanti anni, di creare un ente sovracomunale che porterà benefici a tutti gli oltre 40.000 abitanti della Valle, si creeranno delle positive economia di scala per i 4 comuni per i servizi comuni e, soprattutto, istituzionalmente e politicamente, la Valle di Suessola avrà, finalmente, il peso che merita.

Tra i primi temi che siamo affrontando, oltre a quelli riportati nella lettera, c’è la problematica dell’ambito C2 e dell’ospedale di Arienzo-San Felice».

Ecco il testo della lettera: