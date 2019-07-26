18:33:01 Saranno celebrati domani pomeriggio presso la chiesa di San Martino Vescovo i funerali di Teresa Morrone, la 77enne morta dopo essere stata investita nel cortile di casa dall’auto guidata dalla nuora.

La funzione prenderà il via alle 16,30.

Intanto nella giornata di oggi è stata effettuata l’autopsia sul corpo della donna per cercare di acquisire indizi circa la causa del decesso.

Non è stato semplice ricostruire l’incidente.

In un primo momento sembrava che fosse stata la figlia ad essere al volante del mezzo, poi, invece, è emerso che si trattava della nuora.

La famiglia della donna, infatti, imputa a problemi nei soccorsi la causa del decesso.

Quello che è certo è che le sue già precarie condizioni di salute hanno rappresentato un ostacolo non da poco per la sua ripresa dopo l’incidente.

Solo l’esame autoptico potrà chiarire responsabilità.