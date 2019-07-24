BCC MUTUI 2025
11:37:47 CASERTA. Ieri sera, martedì 23 Luglio, a Caserta, si è tenuta una riunione politica organizzativa della ‘Lega Salvini Premier’ della città capoluogo e delle realtà limitrofe promossa dal coordinatore provinciale del partito Salvatore Mastroianni con tantissimi riferimenti politici ed amministratori comunali del territorio.

Dopo l’Intervento introduttivo del commissario cittadino di Caserta Finizio Di Tommaso è stata la volta del coordinatore provinciale del partito Salvatore Mastroianni che ha relazionato circa il livello di organizzazione del partito sul territorio e sugli appuntamenti che attendono la Lega nelle prossime settimane.

Marcianise, Maddaloni, S. Maria a Vico, Macerata Campania, Caserta, Castel Morrone, Capodrise, S. Nicola la Strada, Recale, Capodrise, S. Prisco, Casapulla, Casagiove e tante oltre realtà del territorio sono state protagoniste di un sano confronto teso a realizzare il miglior assetto di partito sul territorio. 

«Questi incontri - ha dichiarato il coordinatore provinciale del partito Salvatore Mastroianni - hanno come unico scopo quello di radicare al meglio la Lega nelle nostre realtà cittadine e di tendere alla realizzazione del cosiddetto ‘partito del territorio’, cioè di un soggetto politico che, oltre al avere un capitano come Matteo Salvini che trascina la nostra comunità verso percentuali elettorali impressionanti, sia in grado anche di avere un modello organizzativo sul territorio sempre pronto per far fronte alle esigenze del partito».

 

La stessa tipologia di riunione si è svolta il giorno prima presso la sezione della ‘Lega Salvini Premier’ della città di Aversa con tantissimi riferimenti politici ed amministratori comunali dell’intero agro aversano e del litorale domizio. A fare gli onori di casa il Commissario cittadino di Aversa Carmen D’Angelo unitamente ai consiglieri comunali della città normanna Luigi Dello Vicario e Olga Diana. 

Frignano, Grazzanise, Cellole, Castel Volturno, Lusciano, Casapesenna, Aversa, San Marcellino, San Cipriano, Casal di Principe, S. Maria la Fossa, Casaluce, Carinaro, Teverola, Villa Literno e tante oltre realtà del territorio sono state protagoniste di un dibattito costruttivo teso esclusivamente all’organizzazione del partito a livello locale rispetto ai prossimi impegni politici. 

«L’ascolto ed il confronto con coloro i quali animano quotidianamente la Lega sul territorio con passione ed entusiasmo - ha dichiarato il coordinatore provinciale del partito Salvatore Mastroianni - rappresentano sempre un momento fondamentale per un partito in crescita come il nostro che fa proprio del territorio un elemento fondamentale.

Tale attività diventa veramente indispensabile per mettere a punto al meglio la macchina organizzativa, sempre pronta per le sfide che il nostro partito deve affrontare nei prossimi mesi, sia in Terra di lavoro che in regione Campania, trascinato dall’instancabile azione politica del nostro capitano Matteo Salvini».

 

