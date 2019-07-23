17:06:25 Si tratta dell’ennesimo arresto effettuato dai carabinieri nell’emiciclo della villa comunale di San Nicola la Strada, posta sul viale Carlo III, a pochi chilometri di distanza dalla Reggia di Caserta.

Ad operare sono stati i militari del locale Comando Stazione che, nel corso di un mirato servizio, hanno tratto in arresto BALDEH Saidou, cl. 92 e SAME Landnj, cl. 89, del Gambia, entrambi in Italia senza fissa dimora.

I militari dell’Arma, dopo un lungo servizio di osservazione sono intervenuti bloccando i due mentre cedevano 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo “Hashish”, del peso complessivo di gr. 9,01, ad un occasionale acquirente.

Sottoposti a perquisizione personale i due spacciatori sono stati trovati in possesso di ulteriori gr. 0,91 di “Hashih” e della somma contante di €20.00, ritenuta provento dell’attività illecita.

Durante le fasi del controllo il SAME Landnj opponeva resistenza aggredendo e spintonando i carabinieri che, con non poche difficoltà e solo dopo diversi tentativi, riuscivano ad immobilizzarlo.

Gli arrestati, verranno giudicati con rito direttissimo.