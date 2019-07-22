BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

18:19:19 Il Consigliere regionale Gianpiero Zinzi ha protocollato un'interrogazione indirizzata al Presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca, avente ad oggetto "Processi di stabilizzazione dei lavoratori atipici nel Servizio Sanitario Regionale".

L'interrogazione, la sesta sull'argomento, muove dalla recente decisione della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli che, pronunciandosi sul ricorso di un'infermiera, ha aperto nuove prospettive di stabilizzazione del personale precario del Servizio Sanitario che abbia svolto un lungo periodo di lavoro somministrato presso una pubblica amministrazione.

Solo presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, su un totale di 1050 dipendenti, 242 professionisti (Amministrativi, Infermieri, Operatori Socio-Sanitari e Tecnici di laboratorio) sono sotto contratto con Agenzie interinali: un quarto di tutto il personale, di cui la maggior parte impiegata ininterrottamente da più di dieci anni.

"I lavoratori atipici – ha dichiarato Zinzi - hanno contribuito in maniera determinante al funzionamento di diversi servizi ed al mantenimento dei Lea, di questo non si può non tenere conto. L’ordinanza del Tribunale di Napoli rappresenta una condizione sufficiente per un cambio di rotta da parte della Giunta sull’intera vicenda. Il governo regionale integri le linee guida prevedendo anche per il personale somministrato la possibilità di partecipare ai concorsi riservati”.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:277 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:295 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:754 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next