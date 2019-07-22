12:38:42 Oltre 500 metri di pizza realizzate con le ricette caratteristiche di tutte le regioni italiane: si parte dalla tipica margherita napoletana per passare alla sarda con Bottarga, alla valdostana con Fontina e Lard d’Arnad, dalla trentina con lo Speck alla siciliana con Pachino e Tonno, passando per la friulana con il Montasio alla pugliese con Cipolla di Acquaviva e Burrata, fino all’emiliana con Mortadella, alla calabrese con Nduja, la veneta con radicchio e la molisana con caciocavallo di Agnone.

Sarà una “Pizza da guinness” mai realizzata prima quella che verrà sfornata il 27 luglio a FICO Eataly World, che dalle 15 fino a tarda sera sarà protagonista di una nuova “impresa” gastronomica dedicata a uno dei piatti simbolo dell’Italia.

All’opera nel Parco del cibo ci saranno 30 maestri pizzaioli in arrivo soprattutto da Napoli, che useranno 500 chili di farina, 400 di pomodoro, 500 di fiordilatte, 10 chili di basilico, 50 litri di olio extravergine di oliva e più di 50 altri ingredienti tipici, alla base dei condimenti più golosi e particolari. Tutti potranno assaggiare un pezzo della Pizza da guinness, registrandosi sul sito www.eatalyworld.it.

“Pizza da Guinness” è organizzata con la collaborazione di Napoli Pizza Village, il più importante happening italiano dedicato alla pizza (in programma dal 13 al 22 settembre prossimi), protagonista tra l’altro del record per la Margherita più lunga del mondo realizzato a Napoli.

Tra i partner ci sono Molino Caputo, leader mondiale nella produzione di farina per pizzerie, e Rossopomodoro, il gruppo napoletano che gestisce anche la pizzeria di FICO, che inserirà, nel team dei pizzaioli della giornata, una rosa di under 30: giovani talentuosi, pronti a mettersi alla prova accanto a campioni acclamati. A FICO arriveranno anche nomi notissimi e pluripremiati del mondo della pizza napoletana, la cui arte è stata riconosciuta dall’Unesco patrimonio immateriale dell'umanità.

Il lunghissimo nastro di pasta a FICO celebrerà la biodiversità del nostro Paese, la passione e la ricerca degli ingredienti, con una pizza che unisca tutta la Penisola. A partire dagli ingredienti di base (farina, pomodoro pelato di Napoli Ciao, fiordilatte fresco per pizza Latteria Sorrentina ed olio), a FICO Eataly World i maestri pizzaiuoli produrranno100 metri di pizza margherita tipica della tradizione partenopea e 400 metri di pizza con ricette di 20 regioni. Per stenderla si utilizzeranno 270 tavoli e per cuocerla saranno all’opera due speciali forni “mobili” che permetteranno di assaggiarla appena sfornata.

Tra le specialità della giornata che il pubblico potrà degustare c’è la Pizza Rossini di Pesaro, con maionese e uova sode, che a FICO sarà accompagnata da alcune arie musicali del Maestro.

L’ingresso a FICO Eataly World è gratuito; per informazioni: www.eatalyworld.it

Squadra “PIZZA DA GUINESS”

Cristiano Fabio* - Antica Pizzeria Da Gennaro

Ha una scuola di formazione e fa da intemediario per chi cerca pizzaioli napoletani nel mondo

Angelilli Luca - Antica Pizzeria Da Gennaro Russolillo Alessio * - Antica Pizzeria Da Gennaro Cecora Davide * - La Piazzetta

(*Cristiano, *Russolillo e *Cecora erano nella squadra di 30 pizzaioli, entrati nel Guinness World Record,

con il primato mondiale di velocità, sfornando 10.170 pizze in 16 ore a giugno 2018 in Svizzera)

Civitiello Davide - Rossopomodoro – Campione Mondiale con pizza Stg 2013 Sorrentino Antonio - Rossopomodoro – Executive Chef e pizzaiolo e studioso di impasti per pizze Passarelli Massimo - Rossopomodoro – Exetcutive Operation Chef Rossopomodoro Capuano Vincenzo - Vincenzo Capuano

[Ambasciatore Pizza Napoletana all’Expo di Milano 2015 durante il quale ha preparato 180mila pizze]

Salvatore Salvo - Pizzeria F.lli Salvo

(la pizzeria in cui lavora con il fratello Francesco (che è ingegnare edile) è stata segnalata da

TheFork al 2° posto tra i 10 migliori ristoranti italiani aperti nell’ultimo anno)

Ferrillo Maurizio - Ferrillo Marino Andrea – Porzio (Ha inventato nel 2017 il Keciappizza: l’Apecar con forno, una vera pizzeria itinerante, realizzata in collaborazione con il suo maestro Errico Porzio) Del Po Marco - Porzio Fornito Umberto - Antica Pizzeria Frattese

(Ha vinto il premio “Pizzaiolo dell’Anno” al PizzaExpo di Las Vegas nel 2018 – veterano tra i

pizzaioli presenti, ha 65 anni ha imparato a fare la pizza a 10 anni)

Arciello Antonio - Luise Iannicelli Maurizio - Napol’è Grieco Salvatore Celentano Gennaro Angiolella Pasquale Vuolo Valerio Esposito Gennaro

Gli Under 30 di Rossopomodoro

Emanuele Mennella - il piu’ giovane (14/12/1998) Rossopomodoro Rimini Vincenzo Beato Rossopomodoro Collestrada Giovanni Magno Rossopomodoro Cinzano Salvatore Sica Rossopomodoro Assago Emanuele Nebbioso Rossopomodoro Afragola Alessio Soliman Rossopomodoro Bellinzago Giuseppe D’Amora Rossopomodoro Roma Est Vincenzo Farina Rossopomodoro Bologna Mercato di Mezzo Autorino Francesco Rossopomodoro Milano Stazione Centrale Marco Barletta Rossopomodoro Milano Sabotino

Specialità regionali “PIZZA DA GUINESS”

I maestri pizzaiuoli produrranno 100 metri di pizza margherita tipica della tradizione partenopea e 400 metri di pizza con ricette di 20 regioni usando ingredienti tipici dei vari territori.

Abruzzo – Con Ventricina Basilicata – Lampascioni e Peperoni di Senise Calabria – Con Nduja Campania – Con Bufala e Friarielli Emilia – Con Mortadella Friuli – Con Montasio Lazio – Con Carciofi e Guanciale Liguria – Con Pesto Genovese Lombardia – 4 Formaggi Con Formaggi Tipici Lombardi Marche – Base Con Farina Di Farro Molise – Con Caciocavallo di Agnone Piemonte – Con Salsiccia e Peperoni Puglia – Con Cipolla di Acquaviva e Burrata Sardegna – Con Bottarga Sicilia – Con Pachino e Tonno Toscana – Con Finocchiona Trentino – Con Speck Umbria – Con Coglioni Di Mulo Di Norcia Valle D’Aosta – Con Fontina e Lard D'arnad Veneto – Con Radicchio

In collaborazione con