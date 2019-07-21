BCC MUTUI 2025
15:03:26 L’intuizione del Liceo “P. Giannone” di Caserta di istituire nel 2016 in quota autonomia ai sensi del DPR 275/99 un indirizzo “biomedico” nella sede associata di Caiazzo, che dal 1 settembre, tra l’altro,  sarà ubicato in un nuovo edificio ipertecnologico, si è rivelata lungimirante.

 Il MIUR recependo il successo dell’ Offerta didattica che intanto, con forme attuative diverse si diffondeva in tutta Italia, ha promulgato propri bandi per l’istituzionalizzazione di percorsi che formino alle professioni medico-scientifiche-sanitarie.

 Il Liceo “P. Giannone” è stato individuato dal MIUR tra i 69 licei italiani (due per provincia)  che dal 1 settembre 2019 attueranno il percorso di potenziamento “biologia con curvatura biomedica” in collaborazione con la Federazione Nazionale Ordine dei medici e odontoiatri.

 Il progetto proposto dal “Giannone” si avvale anche delle istituzioni d’eccellenza presenti sul territorio, l’Università della Campania “L. Vanvitelli”,  Neuromed – Istituto di Ricerca e Cura Clinica per le neuroscienze, l’Ospedale Monaldi.   Il “Giannone” vanta una lunga e consolidata esperienza nella collaborazione con enti di eccellenza in campo medico-scientifico:  anche con il CIRA - Centro Italiano Ricerche Aereospaziali - e il MIT di Boston,  l’organizzazione di percorsi didattici e di Alternanza scuola-lavoro con stage all’estero, ha al suo interno tra i migliori docenti formatori per l’ammissione alle facoltà a numero chiuso.

Ben il 9% dei maturati entra ogni anno nelle più prestigiose facoltà di medicina dalle statali al S. Raffaele, Humanitas, Cattolica e dispone di ambienti di apprendimento (edifici e laboratori completamente nuovi recentemente ultimati e operativi) che dal 1 settembre faranno la differenza in campo formativo su tutto il territorio regionale.

Il “Giannone” ha nella propria offerta didattica oltre lo storico liceo classico, il liceo scientifico, anche con “curvatura” per robotica-ingegneria-fisica e il Liceo Classico della Comunicazione, convenzionato con cinema production house americane e quotidiani nazionali.  

 Per informazioni e nuove iscrizioni: DS Marina Campanile, prof. Marcello Natale, prof. ssa Danila Ferraioli, prof. ssa Gigliola De Sire.  

 

