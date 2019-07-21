11:32:53 SAN NICOLA LA STRADA. Presidente Pettrone, ha incassato il plauso delle organizzazioni sindacali per il risultato raccolto con la vicenda amianto alla Firema. Una bella soddisfazione...

«Ha pagato il lavoro di squadra. Le misure sull’amianto rappresentano il successo di tutti: dall’Inps, all’Inail, alle organizzazioni sindacali confederali, di categoria ed aziondali sino all’azienda. Il mio personale grazie va al direttore regionale dell’Inps Giuseppe Greco, al direttore del coordinamento metropolitano di Napoli Roberto Bafundi, alla dottoressa Grazia Memmolo dell’Inail, al direttore del personale di Tfa Luigi Ranieri.

Un grazie sentito, ancora ai presidenti dei comitati provinciali di Napoli e di Caserta Nino Di Maio e Giuseppe Ilardi oltre, ovviamente, al presidente del Civ Inps nazionale Guglielmo Loy. L’intuizione di allargare a tutti questi soggetti, il tavolo, ci ha consentito di affrontare la problematica in maniera complessiva. Il lavoro congiunto di tutti, ciascuno per le proprie competenze, ha permesso di avere misure congrue rispetto a quelli che sono i diritti maturati dai lavoratori.

Mi sono battuto moltissimo affinché venissero riconosciuti questi diritti ai lavoratori: ho fatto pressione anche sul presidente Tridico in occasione della sua visita al comitato regionale della Campania, affinché la vicenda dell’amianto venisse affrontata in maniera rapida ed efficace per i lavoratori».

Alla fine c’è l’ha fatta, anche se manca ancora un piccolo passaggio prima di poter cantare definitivamente vittoria...

«Si tratta di adempimenti che, comunque, non vanno a mettere in discussione la misura per la quale la copertura finanziaria c’è. Chiaramente con la stessa determinazione utilizzanda sino a questo momento, lavoreremo affinché si provveda a rendere esecutivo il provvedimento».