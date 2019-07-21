BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

11:32:53 SAN NICOLA LA STRADA. Presidente Pettrone, ha incassato il plauso delle organizzazioni sindacali per il risultato raccolto con la vicenda amianto alla Firema. Una bella soddisfazione...

«Ha pagato il lavoro di squadra. Le misure sull’amianto rappresentano il successo di tutti: dall’Inps, all’Inail, alle organizzazioni sindacali confederali, di categoria ed aziondali sino all’azienda. Il mio personale grazie va al direttore regionale dell’Inps Giuseppe Greco, al direttore del coordinamento metropolitano di Napoli Roberto Bafundi, alla dottoressa Grazia Memmolo dell’Inail, al direttore del personale di Tfa Luigi Ranieri.

Un grazie sentito, ancora ai presidenti dei comitati provinciali di Napoli e di Caserta Nino Di Maio e Giuseppe Ilardi oltre, ovviamente, al presidente del Civ Inps nazionale Guglielmo Loy. L’intuizione di allargare a tutti questi soggetti, il tavolo, ci ha consentito di affrontare la problematica in maniera complessiva. Il lavoro congiunto di tutti, ciascuno per le proprie competenze, ha permesso di avere misure congrue rispetto a quelli che sono i diritti maturati dai lavoratori.

Mi sono battuto moltissimo affinché venissero riconosciuti questi diritti ai lavoratori: ho fatto pressione anche sul presidente Tridico in occasione della sua visita al comitato regionale della Campania, affinché la vicenda dell’amianto venisse affrontata in maniera rapida ed efficace per i lavoratori».

Alla fine c’è l’ha fatta, anche se manca ancora un piccolo passaggio prima di poter cantare definitivamente vittoria...

«Si tratta di adempimenti che, comunque, non vanno a mettere in discussione la misura per la quale la copertura finanziaria c’è. Chiaramente con la stessa determinazione utilizzanda sino a questo momento, lavoreremo affinché si provveda a rendere esecutivo il provvedimento».

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:277 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:295 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:754 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next