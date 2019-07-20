20:28:53 Nella serata di ieri si è svolto il già comunicato incontro nell’aula consiliare di Alife.

Alla presenza di molti rappresentanti locali del PD dell’Alto Casertano si è discusso del futuro del partito.

A settembre continuerà il lavoro iniziato ieri.

Nell’interessante incontro ho dato risposta alle sei domande che da un mese propongo e ripropongo a tutti nel Partito Democratico.

Sei domande che, a mio avviso, bene rappresentano la situazione stagnante attuale del PD e rispetto alle quali io mi aspetterei una risposta chiara da parte di rappresentanti istituzionali, segretari di circolo e tesserati.

La prima domanda è: "Sei d’accordo che la segreteria provinciale è un elenco di nomi scelto dai capi corrente?"

Ebbene, io questo momento lo immagino così: quando giunge l’obbligo di proporre un segretario provinciale, una direzione provinciale ed una assemblea provinciale, in quel preciso momento, iniziano i più grandi giochi di numeri a cui la nostra mente possa essere abituata.

I capi bastone si ergono a grandi matematici e iniziano a dimostrare di avere segreterie cittadine, sindaci, amministratori di minoranza, tesserati e non ultimo tesserati online.

Numeri e percentuali a cui vengono affiancati nomi (i nostri) che poi vengono cancellati e poi vengono riproposti e poi vengono ricancellati.

Si convocano direzioni provinciali, regionali nazionali e fioccano ruoli e composizioni tra le più folli e impensabili.

Perché i nomi vengono scelti a seconda del grado di affidabilità che i "prescelti" hanno verso chi li ha scelti.

In realtà nessun capo bastone, si badi, penserebbe mai autonomamente di nominare un segretario provinciale e una segreteria.

Ciò però viene imposto dall'alto quando si devono scegliere i segretari nazionali e regionali e quindi da Statuto tocca questa non gradita incombenza.

Direbbe Totò “ognuno l'adda fa chesta crianza”.

Subito dopo, poi, immagino che scatti il turno di un altro giochetto che, come al solito, i capi bastone mettono in atto.

Rendere inattiva la segreteria provinciale cosicché nel giro di poco tempo il segretario provinciale venga sostanzialmente reso ininfluente e la segreteria commissariata.

E ciò per l'ovvia ragione che è molto più semplice colloquiare con un unico soggetto che viene da altra provincia piuttosto che gestire dieci persone locali.

E riflettendo su quello che è accaduto nella provincia di Caserta...

la nostra classe dirigente propose Dario Abbate e poi lo commissariò; propose Raffaele Vitale e poi lo commissariò; ha proposto Emiddio Cimmino e...

È una strategia a cui noi segretari di circoli e simpatizzanti prestiamo il fianco a volte anche inconsapevolmente.

Sono miei pensieri, mie valutazioni, mie congetture. Oppure no...?

La seconda domanda è: “Sei d’accordo che deve finire il nepotismo nel Partito Democratico e che bisogna valorizzare nuove idee e nuove energie?”

Io ritengo che solo la base del partito può dare una scossa e risolvere questi problemi. Dobbiamo andare un po’ oltre la volontà di diventare a tutti i costi assessori comunali, avere incarichi nei vari consorzi di bonifica, consorzi idrici, asi, o peggio ancora chiedere un incarico di lavoro a tempo determinatissimo. Diceva Edoardo de Filippo “la vita è dura e nessuno ti aiuta o meglio c’è chi ti aiuta una sola volta per poterti dire ti ho aiutato”.

Ecco questo piacere della nomina verrà rinfacciato; questa cambiale che ci viene offerta verrà scontata a vita. La utilizzeranno anche i loro pronipoti.

A mio avviso essere del Partito Democratico significa invece credere nei valori.

È imbarazzante pensare che la mia generazione per trovare lavoro deve conoscere qualcuno e non conoscere qualcosa ed è ancora più imbarazzante che il Partito Democratico non faccia niente per ovviare al. problema, anzi.

Noi, parlo della mia generazione, siamo ad un bivio.

Dobbiamo scegliere se fare i polli di batteria o avere il coraggio di usare un linguaggio diverso.

Diceva San Josemaria Escriva “non volare come le galline quando puoi elevarti come le aquile”.

Per la verità in tal senso faccio forte affidamento anche nel rispetto delle regole all’interno del partito.

Così che spero che da qui ad un anno, iniziando dalle elezioni regionali, venga rispettato il limite dei tre mandati così come previsto dall’articolo 27 dello Statuto regionale del Partito Democratico, che espressamente recita: “Non è immediatamente ricandidabile da parte del Partito Democratico della Campania per la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale, municipale, circoscrizionale chi ha già ricoperto il medesimo ufficio per tre mandati consecutivi.”

Non possiamo accusare giudicare o anche guidare gli altri; non possiamo lavorare per una società migliore se non rispettiamo per primi noi stessi le nostre regole.

La terza domanda è “Sei d’accordo che un Onorevole del Partito Democratico non deve mettere a capo della sua segreteria una persona espressamente schierata con Forza Italia, ma dare possibilità (anche e soprattutto) a meritevoli e operativi ragazzi scelti all'interno dei Giovani Democratici?”...è ed forse per molti parsa come una provocazione. Ma ahimè non è così, poiché a volte la realtà può superare addirittura la metafora o la satira o forse, meglio ancora, l'ossimoro.

Già nell’ottobre del 2016 - a scanso di equivoci - pubblicai sulla mia pagina Facebook quanto sopra sollevato.

Di base io sono dotato, per fortuna o mio malgrado, di coerenza e testardaggine altissimi.

Quindi, sostanzialmente, per me si è trattato solo di una riproposizione dell'argomento.

Io il problema lo sollevai già allora e sia chiaro che non lo feci per polemizzare, ma perché era una situazione di una illogicita' oggettiva e per questo già allora proposi di far coordinare il lavoro a qualche meritevole ragazzo militante nei Giovani Democratici. Ovvio che potrebbe essere non valida la proposta dei Giovani Democratici, ma resta l'inequivocabile oggettivita' della follia del fatto che una persona dichiaratamente di centro destra (Forza Italia)viva i lavori di un esponente politico nazionale del Partito Democratico. Questo lo dicevo nell’ottobre del 2016 e lo ripeto adesso.

A mio avviso è il segno di arroganza di una generazione che ha buttato al vento la propria occasione di cambiare le cose e ciò nonostante si riserva oggi, comunque, di darci buoni consigli, dopo averci dato cattivi esempi.

Eppure la mia generazione ha creduto che il Partito Democratico e Forza Italia non fossero la stessa cosa. In questo senso voglio chiarire che per una volta sono d’accordo con il segretario provinciale nominato dai capi bastone, quando dice, riferito a Magliocca e alla spiacevole questione creatasi in merito alla elezione dei componenti all’Ente idrico, testuali parole “l’ho detto in passato, lo ripeto oggi e vale anche per domani: non mi interessa vincere o perdere se lo devo fare in modo trasversale col centrodestra”

La quarta domanda è : “Sei d’accordo che le liste per le regionali verranno ratificate dall’assemblea provinciale, scelta manco a farlo apposta dai soliti 4/5 nomi (i quali, o parenti dei quali, si candideranno proprio alle stesse Regionali)?” Questa domanda merita una risposta intima, che io ho vissuto sulla mia pelle. L’importanza di avere una assemblea che ratifichi quanto sottoposto senza aprire un minimo di discussione e senza avanzare nessuna proposta o nessuna sottolineatura è quello che occorre ai capi bastone affinché si possano studiare bene i territori e si possano lanciare candidature irrilevanti finalizzate alla propria pancia. La mia esperienza risale a 4 anni fa.

4 anni fa, precisamente il giovedì mattina del 23 aprile 2015, mi giunsero due telefonate in rapida successione dove mi si chiedeva un incontro.

Per farvela breve mi chiesero di dichiarare nell’assemblea provinciale in qualità di segretario di circolo di voler candidare una persona alle regionali, semplicemente perché nessuno da Santa Maria Capua Vetere a Piedimonte Matese si assumeva la responsabilità di farlo; non perché la persona non dovesse essere candidata ma semplicemente perché nessuno voleva assumersene la paternità.

Il giovedì pomeriggio al Jolly hotel a Caserta dovemmo scrivere la mia dichiarazione e l’assemblea con un forte applauso l'approvò. Ricordo anche le dichiarazioni del presidente dell’assemblea provinciale del partito che per interrompere alcune polemiche dichiarò “Alla fine il senso di responsabilità di tutti ha fatto confluire la scelta su una proposta unitaria approvata dall’assemblea.

I candidati hanno guadagnato sul campo, per la loro storia politica e personale la candidatura e credo che siano le persone migliori che possano interpretare questo momento politico e questa scelta di cambiare”. La mia preoccupazione, come leggo dai quotidiani, è che anche quest’anno all’assemblea tocchi ratificare e applaudire senza proporre, discutere, valutare e tocchi ratificare anche qualche consigliere regionale che finora ha giocato su più tavoli ogni elezione comunale e provinciale e che ora vorrebbe entrare in questa grande famiglia che è il Partito Democratico.

La quinta domanda è: "Sei d’accordo che la segreteria non ha proposto un’analisi del voto all’indomani delle europee?

Beh onestamente questa è la più facile a cui rispondere in quanto la segreteria in realtà non ha proposto nulla di nulla, figuriamoci l’analisi del voto. L'unica cosa fatta è stato dire che le europee hanno segnato un dato in crescita...e questa unica dichiarazione credo manifesti tutta la sua ridicolaggine di fronte al dato oggettivo che alle europee il PD in provincia di Caserta ha perso uno dei due deputati uscenti; lasciamo stare.

La sesta domanda è: "Sei d’accordo, soprattutto, nel creare aree tematiche dove poter far affluire competenze ed energie su argomenti che stanno a cuore alla nostra provincia, quali possono essere la sanità, l’ambiente, il lavoro, le infrastrutture ed iniziare un discorso dei territori tra noi segretari?"

Di fronte a questa domanda accade il capolavoro, quasi l'inverosimile. Di punto in bianco qualche giorno fa compare un articolo, un comunicato del segretario provinciale, che dava i ruoli all’interno del partito. Logicamente, guarda caso, il tutto avveniva successivamente ai miei, di articoli. Nulla da dire sui nomi e sui ruoli , tra l’altro contestati dagli stessi interessati. La cosa che mi ha fatto tenerezza - che davvero è la sensazione d'animo più ricorrente di fronte a certi scivoloni plateali - invece è stato pensare che un gruppo di persone hanno provato a fermare il mio pensiero e per farlo si sono ingegnati a dimostrare che io fossi sostanzialmente un corpo estraneo al PD e che tutto era sotto controllo.

Tutti avevano un ruolo tranne io. (Una cosa tra l'altro che è sempre capitata da 12 anni ad oggi).

Allora dico con serietà: a parte stupidi giochetti di pseudo potere fatti male e mal riusciti, è nell’interesse di noi segretari di circolo proporre dei forum tematici così come previsto dall’articolo 2 dello statuto regionale del partito. Il segretario provinciale nel suo tentativo organizzato a tavolino in una sera di mezza estate ci ha provato ma non c’è riuscito, con molta probabilità mal consigliato. Un tentativo mal riuscito in quanto non aveva altre finalità se non quella di screditare le mie parole.

E per questo ora chiedo a noi segretari, tesserati e simpatizzanti: vogliamo iniziare a fare sul serio?

Vogliamo andare oltre questi piccoli alchimisti? Vogliamo creare il nostro futuro? Io ci sto provando anche e soprattutto perché iniziando dal prossimo anno ogni volta che voterò il Partito Democratico, perché sia chiaro a scanso di equivoci io voterò sempre il Partito Democratico, potrò pensare dietro la cabina di essermi impegnato al massimo per far sì che non fossero ancora gli stessi candidati ad essere in lista.

Concludo qui la mia risposta alle 6 domande.

Ed in realtà al termine di questo intervento c’è ancora un ulteriore quesito che mi sono posto; quale è l’obiettivo di tutto ciò?

Dov’è la proposta per rilanciare il partito e non soffocare nelle autoproclamazioni inutili!?!

La mia proposta è rilanciare il partito con idee nuove, energie nuove, proposte nuove e soprattutto con tutte persone nuove. Candidare persone nuove, gestire il partito con persone nuove che abbiano finalità nuove e soprattutto si pongano con una coerenza limpida difronte ai valori del Partito Democratico. Abbiamo capacità e competenze.

Soprattutto abbiamo il tempo.

Il nostro tempo è ora.

Abbiamo da difendere un partito e la nostra onestà. Concludo con le parole del segretario nazionale all’indomani dell’assemblea nazionale e dice “Troppo spesso questo partito è un arcipelago in cui si esercita il potere. C’è un regime correntizio che appesantisce tutto. Ci sono realtà territoriali feudalizzate, che si collocano con un leader o con un altro a prescindere dalle idee».”

Ci vuole una rivoluzione prospettica, un cambiamento delle idee e delle persone, affinché ci sia di nuovo Democrazia nel nostro partito.

Giuseppe Santagata, segretario Pd Alife