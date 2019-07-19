20:47:02 Il sindaco di San Felice a Cancello, Giovanni Ferrara, ha protocollato, stamani, la revoca delle dimissioni dalla carica di Sindaco di San Felice a Cancello.

Nella seguente nota manifesta i motivi della scelta. “Come è noto, il cinque luglio rassegnavo le dimissioni dalla carica di sindaco di San Felice a Cancello, le dimissioni sono state un atto politico, importante e serio.

Il ritiro di esse segue al verificarsi di alcune condizioni che mi hanno consentito di riaprire un discorso proficuo con il Consiglio Comunale, la Giunta e tutte le componenti della società civile; chiamo a collaborare tutti affinchè il percorso dei cinque anni di consiliatura sia rispondente alle aspettative della comunità tutta.

È il momento di pensare al futuro, i cittadini sono stati il mio costante punto di riferimento in queste settimane. Lo erano quando ho presentato le mie dimissioni, lo sono oggi ancora di più, in quanto avverto maggiormente il senso del mio mandato di sindaco.

Sono un sindaco al servizio dei cittadini e con il contributo del Consiglio, della Giunta Comunale e tutti i cittadini ci impegneremo a recuperare la fiducia nelle Istituzioni e affronteremo insieme le emergenze del paese, i problemi legati alla sicurezza, alla crisi economica, alle finanze del Comune, faremo rete tra le Istituzioni.

Ringrazio tutte le forze politiche per il grandissimo senso di responsabilità, sono state in grado di dialogare in maniera concreta e costruttiva senza mai perdere di vista l'obiettivo primario: i cittadini di San Felice a Cancello, costante punto di riferimento di queste ultime settimane.

Mi preme ringraziare, per il contributo fornito in questa fase delicata, il Presidente della Provincia Giorgio Magliocca per la mediazione politica fatta in questi giorni. Sono convinto che questa giunta, espressione politica, e il Consiglio Comunale lavoreranno nell’unico interesse di San Felice a Cancello”.