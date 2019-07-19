FIAS_CASERTA
16:08:19 Grande partecipazione, presso il Centro parrocchiale Ave Maria di Marcianise, per la proiezione de ‘L’Altra Verità’, il cortometraggio prodotto dal Laboratorio di Cinematografia promosso dalla Parrocchia dell’Annunziata e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dell’Avviso pubblico “Oratori – Presidio di valori”.

La proiezione è stata presentata da Angela Persico. Presenti don Francesco Pappadia, sacerdote della chiesa dell'Annunziata e rappresentante legale del Centro Ave Maria, il consigliere regionale Gianpiero Zinzi, la consigliera comunale di Marcianise Carmen Ventrone, gli attori e i partecipanti al laboratorio.

La serata ha rappresentato la sintesi del progetto “Centro Ave Maria aperto a tutti”. La Parrocchia dell’Annunziata è stata l’unica di Marcianise ad ottenere il contributo regionale che prevedeva un finanziamento del 50% per lo svolgimento di attività culturali e di aggregazione e il restante 50% per il miglioramento dell'accessibilità e fruibilità delle strutture esistenti adibite alle attività oratoriali.

Dopo la proiezione del cortometraggio la serata è proseguita con una visita alla struttura polisportiva che è stata interessata da lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.

“I miei complimenti – ha dichiarato il consigliere regionale Zinzi - a don Francesco per aver saputo cogliere appieno le opportunità offerte dal bando e per essere riuscito a tradurle in azioni concrete al servizio della comunità intera.

Un plauso inoltre va al comitato delle opere parrocchiali, ai tecnici ingegnere Vincenzo Raucci, Giovanni Menditto e l’architetto Alberto Tartaglione, allo sceneggiatore Angelo Cretella, al regista ed attore Gabriele Russo, al regista Fabio Desiato ed ai fotografi Alessandro Lanciato e Michelangelo Tartaglione.

Queste iniziative consentono ai ragazzi di crescere con valori sani e nel contempo di creare opportunità di formazione”.

