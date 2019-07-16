22:28:02 Andrea Sagliocco e il suo collaboratore, l’avvocato Saverio Griffo restano ai domiciliari.

Il tribunale del Riesame ha confermato l’impianto accusatorio a loro carico e non ha modificato la misura restrittiva.

E’ venuta meno solo l’accusa di falso cosa che, però, almeno per il momento, non è servita a modificare la posizione dei due protagonisti dell’inchiesta.

L’ex sindaco di Trentola Ducenta è stato travolto nei giorni scorsi dall’indagine su presunte richieste ad imprenditori in cambio di favori.

Dopo gli arresti, il medico si è subito dimesso, ma i suoi consiglieri hanno deciso di non attendere i venti giorni e hanno fatto altrettanto facendo commissariare il comune dopo appena un anno.